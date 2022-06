Il manga Blue Giant di Shinichi Ishizuka, oggi in uscita il primo dei cinque volumi grazie alla casa editrice J-POP, (recuperatelo su Amazon!) verrà trasposto in un film animato. Vediamo tutti i dettagli.

Il film debutterà il 17 febbraio del 2023.

Questa la key visual:

Lo staff vede Yuzuru Tachikawa (Death Parade, Mob Psycho 100 tutte e tre le stagioni, Deca-Dence) dirigere il film presso lo studio NUT. NUMBER 8, l’editore del manga Blue Giant e il direttore della storia del manga Blue Giant Supreme, sta scrivendo la sceneggiatura. TOHO animation distribuirà il film.

Questa la sinossi:

Miyamoto Dai, uno studente con una passione per il basket, cambia la sua vita la prima volta che vede un’esibizione jazz dal vivo. L’incredibile musica colpisce un accordo nel profondo di lui, e decide subito di dedicarsi al sassofono. Non ha abilità, nessuna formazione formale e non ha idea di cosa debba affrontare, ma la sua ossessione lo spinge a suonare quello strumento giorno dopo giorno. Basterà la passione per diventare il giocatore dei suoi sogni? Questo pluripremiato manga di Shinichi Ishizuka , compilato in cinque volumi omnibus per il suo debutto in inglese, è un dramma perfetto sul potere della musica.