La webserie animata in computer grafica 3D RWBY, ideata e diretta da Monty Oum, continua a vivere in un film d’animazione annunciato come un crossover tra il team di quattro Cacciatrici – Ruby, Weiss, Blake e Yang – e la Justice League. A rivelarlo è stato Rooster Teeth, durante un suo panel alla convention RTX 2022 di Austin. Il nuovo film, ancora senza titolo ufficiale e in uscita nel 2023, è prodotto da Rooster Teeth Productions, in collaborazione con Warner Bros. Animation e Warner Bros. Home Entertainment. La produzione esecutiva del film crossover è invece affidata alla squadra che finora si è occupata della webserie di RWBY, le cui protagoniste finalmente incontreranno sullo schermo la Justice League.

RWBY nella copertina del fumetto originale

Il crossover tra RWBY e la Justice League

Il crossover animato, come riporta cbr.com, sarà ambientato nel mondo di Remnant, in continuità con la miniserie a fumetti RWBY/Justice League, presentata in anteprima nel 2021 e riguardante l’Universo DC (non è canon). La storia raccontata però sarà del tutto inedita. Il fumetto originale di RWBY/Justice League è stato scritto da Marguerite Bennett ed è caratterizzato da disegni di Aneke. La serie – lo ricordiamo – ha visto il Team RWBY affrontare un nuovissimo Grimm, imbattendosi in versioni reinventate di Clark Kent, Bruce Wayne e Diana Price. La storia è stata pubblicata come una miniserie digitale in sette numeri, conclusa lo scorso ottobre.

Per non farci mancare nulla, qui sotto vi proponiamo il teaser trailer del volume 9 della serie web, presentato nel corso del panel di cui sopra:

La nuova stagione della serie vedrà le cacciatrici esplorare il misterioso regno dell’Ever After. Il tutto mentre lottano per trovare la strada di casa e si chiedono se saranno in grado di sconfiggere Salem. Oltre al nuovo teaser, è stata rilasciata una clip del primo episodio del Volume 9:

Ricordiamo che lo spinoff anime della serie, RWBY: Ice Queendom, ha debuttato ufficialmente il 3 luglio, anche se i primi tre gli episodi erano già stati trasmessi in streaming su YouTube e Crunchyroll durante un’anteprima speciale. La webserie originale (su Amazon trovate la colonna sonora del Vol. 1) e l’anime Ice Queendom sono disponibili per lo streaming su Rooster Teeth FIRST e Crunchyroll.