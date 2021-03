Annunciato il film di Ghost of Tsushima

Sembra che Sony abbia intenzione di continuare a puntare sulla transmedialità dei suoi titoli first party. Dopo il film di Uncharted con Tom Holland nei panni del protagonista e la serie TV di The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey, oggi è stato annunciato che anche il sorprendente Ghost of Tsushima riceverà una trasposizione cinematografica.

A darne notizia sono stati i colleghi di Deadline poche ore fa, che hanno comunicato che il progetto sarà portato avanti da Sony Pictures e PlayStation Productions. Nella produzione sono stati inoltre coinvolti Alex Young e Jason Spitz della 87eleven Action Design. A supervisionare il progetto ci sarà Peter Kang del team di sviluppo di Sucker Punch Productions.

A rendere la notizia particolarmente interessante è stata la scelta del regista per il progetto, ovvero Chad Stahelski, già regista dei film di John Wick, oltre ad avere una sostanziosa esperienza come stuntman o coordinatore stunt. Una scelta che ci fa presagire una notevole dose di azione nel film, come giustamente ci si aspetterebbe.

Il film ripercorrerà gli eventi di Ghost of Tsushima (di cui potete leggere qui la nostra recensione), quindi vedremo le gesta del guerriero samurai Jin Sakai alle prese con l’occupazione dei mongoli dell’isola di Tsushima, al largo dell’arcipelago giapponese principale.

Asad Qizilbash, presidente di PlayStation Productions, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Chad e 87Eleven per portare la loro visione della storia di Jin sul grande schermo. Ci piace lavorare con partner creativi come Chad, che hanno una passione per i nostri giochi, e che ci assicura di poter creare adattamenti di qualità che entusiasmino i nostri fan e il nuovo pubblico .”

Ghost of Tsushima è uno dei titoli più di successo per PlayStation 4, considerando che ha venduto più di 6,5 milioni di copie in tutto il mondo dal suo debutto nell’estate dello scorso anno.

Il lavoro di Sucker Punch è stato talmente apprezzato dagli stessi abitanti che il director Nate Fox e il direttore creativo Jason Connell sono stati nominati ambasciatori dalle autorità dell’isola.