Annunciato il film Teen Titans Go! See Space Jam

Mancano ormai pochi mesi all’uscita nelle sale e su HBO Max di Space Jam: New Legend seguito diretto dello storico film del 1996 Space Jam, con Michael Jordan. Il film uscirà il 16 luglio in America, mentre sbarcherà in Italia a settembre. Sembra che persino Teen Titans Go!, la serie animata statunitense tratta dall’omonimo fumetto, prodotta da DC Comics e Warner Bros. Animation abbia deciso di festeggiarne l’uscita, con un film speciale intitolato Teen Titans Go! See Space Jam.

Teen Titans Go! See Space Jam: il film

Teen Titans Go! See Space Jam è un film originale di 80 minuti che vedrà l’amata squadra dei Titani guardare e commentare appassionatamente Space Jam: New Legends. Il film sarà presentato in anteprima domenica 20 giugno alle 6 pm su Cartoon Network. Verrà poi distribuito in digitale dalla Warner Bros. Home Entertainment il 27 luglio.

Questa la descrizione ufficiale di Teen Titans Go! See Space Jam:

In Teen Titans Go! See Space Jam, i Teen Titans ricevono la visita dei Nerdlucks, gli iconici cattivi di Space Jam che hanno cercato di schiavizzare Michael Jordan e i Looney Tunes. Sorpreso nello scoprire che i suoi compagni Titani non hanno mai visto Space Jam, Cyborg organizza un esclusivo party di osservazione. Naturalmente, se i Titani stanno guardando un film, non aspettatevi che il silenzio sia d’oro. Raven e Starfire forniscono il commento, Cyborg presenta i fatti divertenti, Beast Boy sottolinea i colpi di culo, e Robin … beh, Robin non si fida dei loro nuovi amici alieni. I Nerdlucks sono qui per partecipare ad un innocente party di osservazione, o hanno motivi più sinistri nelle loro maniche?

Questo il trailer:

Teen Titans GO! – la serie animata

Teen Titans Go! è una serie animata statunitense tratta dall’omonimo fumetto, prodotta da DC Comics e Warner Bros. Animation e trasmessa sul canale Cartoon Network sia negli Stati Uniti sia in Italia.

La serie riprende in chiave parodistica i personaggi di Teen Titans, disegnati in stile super deformed. È uno spin-off senza continuità con la serie precedente, eccetto che per alcuni dettagli.

Il 31 maggio verrà trasmessa Cartoon Network un episodio speciale, un crossover tra DC Super Hero Girls e Teen Titans Go! della durata di un’ora e intitolata Space House.

A proposito di Space Jam: New Legend

Space Jam: New Legend è diretto da Malcolm D. Lee e manterrà il mix classico di CGI e live-action. Ritornano molti personaggi anche se alcuni di loro hanno subito un restyling.

Nel cast ci saranno Khris Davis (Judas and the Black Messiah, Atlanta), Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Star Trek: Discovery), l’esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman e Eric Bauza (Looney Tunes Cartoons).

Questa la sinossi ufficiale:

Durante un viaggio negli studios della Warner Bros., la superstar dell’NBA LeBron James e suo figlio rimangono accidentalmente intrappolati in un mondo che contiene tutte le storie e i personaggi della Warner stessa, sotto il controllo di una forza onnipotente e malfunzionante chiamata Al G (interpretata da Don Cheadle). Con l’aiuto di Bugs Bunny, LeBron deve navigare in un mondo mai immaginato prima, pieno di scene e personaggi iconici di film mentre radunano i Looney Tunes per salvare suo figlio disperso. Ora per tornare a casa, Lebron e i Tunes devono svelare il misterioso piano di Al G e vincere un’epica partita di basket contro le super versioni digitalizzate dell’NBA e le più grandi star della WNBA mentre tutto il mondo guarda.

Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi, ed in contemporanea su HBO Max a partire dal 16 luglio 2021.

Recuperate il DVD di Space Jam disponibile su Amazon!