Annunciato il gioco di ruolo dei G.I. Joe

Renegade Game Studios ha annunciato la prossima uscita di un gioco di ruolo interamente dedicato ai G.I. Joe composto, per adesso, da un Core Rolebook contenente tutte le regole base per iniziare a giocare subito, e un esclusivo set di dadi tematici, che siamo sicuri faranno la gioia di più di un collezionista.

Credit: Renegade Game Studios

Il regolamento di G.I. Joe Roleplaying Game utilizzerà il sistema Essence20, basato appunto su d20. Con Essence20, la meccanica di base per risolvere un tiro è che il giocatore lanci un d20 insieme al suo dado Abilità (che va da un d2 al d20). Il risultato del d20 e del dado Abilità deve superare la difficoltà del test per poter avere successo. I personaggi con una specializzazione nella specifica abilità da testare, possono tirare il loro dado abilità e tutti i dadi sottostanti, scegliendo poi il risultato migliore da aggiungere a quello del “semplice” d20, per aumentare così le loro probabilità di successo. Inoltre, un tiro di valore massimo su qualsiasi dado, da luogo a un successo critico, aumentando ulteriormente le probabilità di risolvere l’azione in maniera “spettacolare”.

I giocatori di G.I. Joe Roleplaying Game, potranno creare il proprio “Eroe Americano” scegliendo tra differenti opzioni di addestramento militare, tratti personali e ruoli da ricoprire all’interno dei G.I. Joe. Il manuale, naturalmente, riporta anche schede, statistiche e “dietro le quinte”, di tutti i personaggi, gli antagonisti, i veicoli e le armi che il franchise della Hasbro ha messo in campo, sia nelle serie animate, che nei fumetti, nelle action figure e anche nei film.

Credit: Renegade Game Studios

Il Core Rolebook di G.I. Joe Roleplaying Game, formato da 304 pagine con copertina rigida, oltre alle regole per creare personaggi e gestire avventure e campagne, comprende anche un’avventura introduttiva per entrare fin da subito nell’azione. Il set di otto dadi a tema invece, si presenta assieme ad un sacchetto porta dadi di alta qualità, come i dadi stessi, in tessuto morbido e dotato di fodera protettiva, marchiato con l’iconico logo dei G.I. Joe.

Al momento non è stata ancora comunicata una data precisa per l’uscita di G.I. Joe Roleplaying Game, ma il gioco è già preordinabile sul sito di Renegade Game Studios.