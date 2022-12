Durante l’evento Jump Festa ’23 di oggi, fra i tanti annunci, è stato rivelato anche il nuovo anime di Blue Exorcist, il manga scritto e illustrato da Kazue Katō. Per celebrare questo evento, non solo è stato mostrato un nuovo teaser trailer della serie, ma il mangaka stesso ha realizzato una nuova illustrazione, che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale su Twitter.

Iniziamo subito con il mostrarvi la locandina ufficiale del nuovo anime di Blue Exorcist:

Qui in basso, ecco l’illustrazione celebrativa di Katō:

Infine, qui di seguito trovate invece il primo teaser trailer del nuovo anime di Blue Exorcist:

Il manga ha fatto il suo esordio in Giappone, nel 2009, sulle pagine della rivista Jump Square, conosciuta anche semplicemente come Jump SQ. Il manga è stato interrotto nel luglio 2021 e ripreso nel maggio 2022. Il 28° volume del manga, le cui copie vendute totali attualmente sono più di 25 milioni, è stato pubblicato il 4 novembre. In Italia, il manga di Blue Exorcist è pubblicato e distribuito da Planet Manga, che ne descrive così la sinossi:

Non abbassate mai la guardia. Possono essere ovunque. I demoni dimorano in un mondo separato dal nostro, ma sono in grado di giungere tra noi possedendo qualsiasi cosa ci circondi… soprattutto i nostri cuori. Rin ha sempre pensato che fossero creature di fantasia, ma sta per scoprire quanto possano essere reali. Anche se ancora non lo sa, lui è il figlio di Satana. E quando quest’ultimo giungerà a reclamarlo uccidendo una persona a Rin molto cara, il nostro protagonista deciderà di usare i suoi poteri, le fiamme azzurre, per diventare un esorcista! Azione, suspense, combattimenti, colpi di scena nel manga più sovrannaturale del momento. E ricordate: non si può mai sapere cosa si nasconde nelle tenebre.