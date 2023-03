In occasione dell’evento Gintama Ato no Matsuri 2023 tenutosi nel corso delle ultime ore in Giappone è stato annunciato il nuovo anime di Gintama, il manga scritto e disegnato da Hideaki Sorachi dal 2003 al 2019 tra le pagine di Weekly Shonen Jump.

Annunciato il nuovo anime di Gintama e non solo

La novità arriva in coincidenza con la pubblicazione, risalente a qualche settimana fa su Prime Video (Amazon), della Stagione 1 (99 episodi) dello storico anime doppiata in italiano. E’ anche disponibile il film animato Gintama The Movie: A New Translation – Capitolo di Benizakura.

Tornando al nuovo anime, si tratta, precisamente, dell’adattamento della light novel a sua volta ispirata al manga, ovvero 3-Nen Z-Gumi Ginpachi-Sensei (L’Insegnante Ginpachi delle classe 3-Z). La light novel è stata scritta da Tomohito Osaki e pubblicata per la prima volta in Giappone nel 2006. Sorachi è riconosciuto come creatore dell’opera originale, ovvero del manga. Il progetto spin-off ha già ricevuto una versione anime sotto forma di corti alla conclusione di diversi episodi della serie anime originale di Gintama prodotta dallo studio di animazione Sunrise.

Gintama

La light novel di Osaki è ambientata nella scuola superiore dell’universo di Gintama e segue le vicende dell’insegnante, Ginpachi Sakata (sebbene non abbia le sembianze di un vero e proprio insegnante), e dei suoi studenti.

L’evento ha presentato, inoltre, un primo trailer di annuncio del nuovo anime. Eccolo di seguito cortesia del canale ufficiale YouTube di Gintama:

Ancora non è nota la data di debutto o dettagli sulla distribuzione dell’anime. Non appena ne sapremo di più vi informeremo.

E non è finita qui: il nuovo anime è solo uno dei primi annunci relativi al 20° anniversario di Gintama. La serie riceverà, difatti, tanti altri progetti circa il manga e l’anime a partire da quest’anno sino al 2026 (anno in cui si concretizzerà il ventennale).

Gintama

Gintama

Gintama si è concluso il 20 giugno 2019 con la pubblicazione del capitolo 704 dopo una lunghissima serializzazione passata per la leggendaria rivista Weekly Shonen Jump sulla applicazione Jump GIGA ed infine su una piattaforma proprietaria per gli ultimi tre capitoli.

Gintama è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato la serie integralmente (acquistate il volume finale su Amazon con shikishi del maestro Sorachi in omaggio).

La versione animata invece si è conclusa con un’ultima stagione andata in onda fra il 2018 ed il 2019 raggiungendo complessivamente 367 episodi esclusivi svariati OVA e film. In Italia è stato pubblicato in DVD da Dynit e doppiato in italiano con vari passaggi televisivi fra cui MTV, Ka-Boom e Popcorn TV.

Eccovi una breve sinossi: