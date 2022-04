Il portale ufficiale Twitter dedicato a City Hunter, il celebre manga degli anni ’80 scritto e disegnato da Tsukasa Hojo tra le pagine di Weekly Shonen Jump, ha annunciato la produzione di un nuovo film animato per commemorare il 35° anniversario della serie animata televisiva.

E’ stato anche diffuso un primo trailer dal canale YouTube di Aniplex il quale annuncia che il film arriverà presto.

In più, le sequenze viaggiano sulle note della ending “Get Wild” della band giapponese TM Network, ovvero la medesima dell’anime in televisione, e conferiamo che Akira Kamiya tornea ad interpretare il protagonista Ryo Saeba.

Ecco, di seguito, il trailer:

Questo è quanto al momento, ma non appena ne sapremo di più vi informeremo circa il ritorno del grande classico dell’intrattenimento giapponese.

Ricordiamo che la serie manga è attualmente in corso di pubblicazione in Italia con una nuova edizione da 12 volumi intitolata City Hunter XYZ. Potete recuperare qui la recensione del primo volume e, su nostro consiglio, acquistarla su Amazon se non aveste ancora provato il cult.

A proposito di City Hunter

L’anime di City Hunter è stato prodotto dalla Sunrise per un totale 4 stagioni. Le prime due serie, composte da un totale di 114 episodi, furono acquistate da Mediaset e doppiate in italiano a cura della Merak Film a Milano. Successivamente sono state trasmesse su MTV dal 4 ottobre 2004, su Man-Ga dal 2011 e su Italia 2, per la prima volta in versione rimasterizzata, dal 14 settembre 2020.

Inseguito le serie anime sono state pubblicate prima da Dynamic Italia (a partire dall’inedito City Hunter 3) e poi Dynit; i film animati, special e OVA invece sono stati pubblicati da Yamato Video. Il film del 2019 intitolato Shinjuku Private Eyes è invece edito da Dynit.

Per quanto riguarda il manga originale è stato pubblicato nel nostro Paese prima dalla Star Comics e poi da Planet Manga che ne ha curato l’ultima edizione, City Hunter XYZ, che raccoglie in 12 volumi l’edizione storica da 39 (35 nella versione giapponese). Hojo ha anche serializzato lo spin-off Angel Heart e mentre l’allora esordiente Nishiki Sokura ha creato City Hunter Rebirth.

Ecco di seguito una sinossi: