Il franchise horror post apocalittico ideato da John Krasinski continua a espandersi. In occasione del CinemaCon è stato annunciato il prequel di A Quiet Place, film uscito nel 2018 e rivelatosi un grande successo di critica e pubblico.

Annunciato il prequel di A Quiet Place

Regan (Millicent Simmonds) and Emmett (Cillian Murphy) brave the unknown in "A Quiet Place Part II."

Si chiamerà A Quiet Place: Day One e porrà le basi per nuovo universo cinematografico con personaggi e ambientazioni diverse rispetto alle precedenti iterazioni. A dirigerlo ci penserà Michael Sarnoski dopo che Jeff Nichols aveva deciso di lasciare il progetto. Il prequel arriverà nelle sale il prossimo anno, ma non è stata ancora annunciata una data precisa.

Paramount confirms next year’s #QuietPlace movie will be a prequel & it’s called A QUIET PLACE: DAY ONE. #CinemaCon pic.twitter.com/2VFXVlykQz — Erik Davis (@ErikDavis) April 28, 2022

Oltre a questo spinoff, di cui si vociferava l’esistenza già un anno fa, Paramount è al lavoro sul terzo capitolo di A Quiet Place previsto per il 2025. Krasinski tornerà a bordo del progetto come produttore, ma non sarà attivamente coinvolto come nei precedenti film.

A Quiet Place ha portato sul grande schermo la storia della famiglia Abbott, intenta a sopravvivere in un mondo post-apocalittico dominato da predatori alieni privi di vista, ma dotati di un udito sensibile. Il sequel, uscito nel 2021, ha invece introdotto nuovi personaggi tra cui Emmett, interpretato da Cillian Murphy. Nel cast sono tornate anche Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

A fronte di un budget di 17 milioni di dollari, A Quiet Place ne ha incassati oltre 300 milioni al box-office, rivelandosi una vera e propria hit commerciale per Paramount. Non stupisce, dunque, che la major abbia deciso di puntarci forte per creare un franchise.

John Krasinski era inizialmente molto riluttante all’idea di realizzare un sequel, ma ha deciso di raccontare una nuova storia con l’idea di estendere la metafora della genitorialità, per esplorare quella naturale trasformazione che avviene quando i tuoi figli lasciano la sicurezza di casa per uscire nel mondo.