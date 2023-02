A dieci anni di distanza dal finale della prima serie, Spartacus tornerà su Starz con un revival sceneggiato e prodotto da Steven S. DeKnight, che si era occupato proprio dello show andato in onda dal 2010 al 2013. Il revival sarà ambientato dopo la sconfitta di Spartacus e del suo esercito di ribelli, esplorando territori inesplorati e nuovi viaggi compiuti dagli iconici personaggi.

La prima stagione di Spartacus, intitolata Sangue e Sabbia, vide Andy Whitfield nei panni di un guerriero della Tracia che diventa protagonista di una rivolta. All’attore fu purtroppo diagnosticato un linfoma non Hodgkin e scomparve nel 2011 dopo aver combattuto in maniera tenace contro la malattia. Gli sceneggiatori decisero quindi di realizzare prequel, intitolato Spartacus – Gli dei dell’arena, con Liam McIntyre nei panni del protagonista. L’attore ha poi recitato anche nelle due stagioni successive, ovvero Spartacus – La vendetta e Spartacus – La guerra dei dannati.

It’s actually not a reboot. It’s a new story set in the same world. https://t.co/8UZ7gIO27m

— Steven DeKnight (@stevendeknight) February 10, 2023