La notizia è stata anticipata in esclusiva da Variety e poi confermata dalla stessa WWE. John Cena tornerà a calcare il ring di SmackDown nell’ultima puntata del 2022 in programma venerdì 30 dicembre alla Amalie Arena di Tampa, in Florida. L’ex campione non sarà impegnato in un match, ma di sicuro avrà qualcosa da dire in vista del nuovo anno.

John Cena torna in WWE, sarà presente a SmackDown

Si tratterà della seconda, e ultima, apparizione di John Cena in WWE all’interno di un funambolico 2022. Era infatti tornato la scorsa estate in una puntata di Monday Night Raw per celebrare il ventennale del suo debutto, rendendosi anche protagonista di un segmento nel backstage con Austin Theory. Sono in molti a pensare che questa sua apparizione a SmackDown possa portare a un suo ingresso nella Royal Rumble per poi costruire un match a WrestleMania 39.

Mark your calendars, @JohnCena is coming back to #SmackDown on December 30th! You won't want to miss it! pic.twitter.com/bVaiAz6rkd — WWE (@WWE) December 10, 2022

Il 2022 di John Cena è stato all’insegna del cinema e del piccolo schermo, soprattutto con Peacemaker, serie HBO Max uscita a inizio anno e che lo ha visto riprendere il ruolo dell’antieroe già apparso in The Suicide Squad. Lo show, diretto da James Gunn, ha riscosso un grande successo sulla piattaforma ed è stato rinnovato per una seconda stagione (al momento ancora salva nonostante i numerosi cambiamenti ai vertici della DC). John Cena sembrerebbe aver trovato il suo ruolo ideale, interpretandolo alla perfezione e dimostrando un grande attaccamento al personaggio a tal punto da presentarsi a talk show ed eventi con indosso il costume di scena.

Dove vedere WWE SmackDown

