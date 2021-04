Ecco il Secret Lair: Dr. Lair’s Secretorium Superdrop

Wizards of the Coast ha annunciato il nuovo Secret Lair di Magic:The Gathering intitolato Dr. Lair’s Secretorium Superdrop, una serie di prodotti pensati appositamente per gli appassionati e i collezionisti di Magic, dai più esperti viaggiatori del Multiverso agli studiosi scrupolosi, dai musicisti di talento a coloro che desiderano lezioni addizionali all’università di Strixhaven.

L’intero Secret Lair potrà essere preordinato a partire già dal 26 aprile e potrà essere acquistato individualmente (poichè sono diversi drop) o sotto forma di “The Main Event Bundle“, contenente ogni singolo prodotto della serie Dr. Lair’s Secretorium Superdrop. Il tutto sarà disponibile fino al 28 Maggio, per cui, non lasciatevelo scappare!

Vediamoli nel dettaglio.

Culture Shocks

Questo primo drop contiene le cosiddette “Shock-Land”, ovvero delle terre doppie introdotte in Ravnica che una volta messe in campo chiedono di sacrificare due punti vita, altrimenti entrano in gioco tappate. Il loro nome è riferito alla carta Shock, una carta rossa che infligge due anni ad un giocatore bersaglio.

“Preparati per un tocco speciale in stile Bant, Esper, Grixis, Jund e Naya con le speciali terre contenute nei cinque “Culture Shocks”, che ti faranno esplorare il Multiverso attraverso i colori dei frammenti; se vorrai, potrai invece accaparrarti il SuperShock Bundle, che le contiene tutte!”

Ecco il contenuto del SuperShock Bundle:

Il prezzo è di €34,99 per i set individuali e di €129,99 per l’intero SuperShock Bundle.

The Full-Text Lands

Un altro drop di Terre e questa volta è decisamente particolare: queste carte rappresentanti il mana, infatti, non hanno un’illustrazione, da sempre caratteristica delle Terre stesse, bensì un lungo testo che ne spiega il funzionamento. Un modo divertente e originale per distinguersi dalle tradizionali carte.

“Una gioia per gli appassionati del testo! Troppo a lungo le splendide illustrazioni hanno invaso lo spazio dell’aspetto più emozionante del gioco: un sistema di regole che descrive nei minimi dettagli come bisogna giocare. Il bundle “The Full-Text Lands” contiene una copia di ogni tipo di terra, con illustrazioni realizzate da ASSOLUTAMENTE NESSUNO. Aumenta notevolmente la quantità di parole della tua collezione con dieci copie delle terre solo testo grazie al drop Voracious Reader, che contiene dieci copie di ogni terra base nella loro prolissa gloria. Non c’è problema se non riesci a trovare le parole per esprimere la tua gioia…ne avrai un sacco in futuro.”

Ecco il contenuto di The Full-Text Lands (disponibile anche in versione Foil):

1 Full-Text Plains

1 Full-Text Island

1 Full-Text Swamp

1 Full-Text Mountain

1 Full-Text Forest

Per quanto riguarda, invece, il Voracious Reader Bundle (anch’esso disponibile anche in versione Foil), il contenuto comprende dieci copie di ogni terra base presente nel The Full-Text Lands.

Il prezzo è di €44,99 per l’edizione foil e di €34,99 per la versione non foil per quanto riguarda The Full-Text Lands, mentre quello del Voracious Reader Bundle è di €359,99 per l’edizione foil e di €279,99 per la versione non foil.

Our Show Is On Friday, Can You Make It?

Dal punto di vista artistico, questo drop è davvero incredibile: le carte presenti, infatti, riprendono le grafiche dei vecchi volantini dei concerti, creando un effetto decisamente fuori dal comune.

“Al Carnario Rakdos è in programma un grande spettacolo venerdì sera, non puoi mancare. Troverai una folla di carte realizzate a mano da Ian Jepson, Sam McKenzie, Jermaine Rogers, Jeff Soto e Alexis Ziritt all’interno del drop “Our Show Is On Friday, Can You Make It?”, ispirato ai manifesti e ai volantini di concerti del passato.”

Ecco il contenuto di Our Show Is On Friday, Can You Make It?:

1 Decreto del Dolore realizzato a mano

1 Giocare d’Azzardo realizzato a mano

1 Sapere della Natura realizzato a mano

1 Predestinare realizzato a mano

1 Ira di Dio realizzata a mano

Il prezzo è di €34,99 ed è disponibile solo in versione regular.

Showcase: Strixhaven

Di Strixhaven, l’ultima espansione di Magic: The Gathering uscita sul mercato, abbiamo già parlato abbondantemente e questo drop aggiunge altre 6 carte al già ben fornito Archivio Mistico, contenente le più potenti magie che siano mai state utilizzate a Dominaria.

“Avrai probabilmente visto di recente alcuni gioielli del Biblioplex dell’Università di Strixhaven, le carte dell’Archivio Mistico… ma ci sono moltissimi altri segreti da scoprire. Il drop “Showcase: Strixhaven” contiene altre sei magie nel formato grafico Showcase dell’Archivio Mistico, splendidamente realizzate da Rovina Cai, Anato Finnstark, Justin & Alexis Hernandez, Minttu Hynninen e Dominik Mayer.”

Ecco il contenuto dello Showcase: Strixhaven(disponibile anche in versione Foil):

1 Tutto è Polvere in versione Showcase

1 Mutazione degli Artefatti in versione Showcase

1 Affogare nel Loch in versione Showcase

1 Patto di Fuoco in versione Showcase

1 Identità Infranta in versione Showcase

1 Raffica Sbriciolante in versione Showcase

Il prezzo è di €44,99 per l’edizione foil e di €34,99 per la versione non foil.

Se, invece, voleste acquistare l’intero Secret Lair: Dr. Lair’s Secretorium Superdrop, potrete acquistarlo sotto forma di “The Main Event Bundle“, contenente ogni singolo prodotto presentato:

Il prezzo per l’intero drop è di €299,99.

Se volete ulteriori informazioni su questo Secret Lair, potete visitare la pagina principale; se, invece, volete addentrarvi all'interno dell'accademia della magia di Strixhaven, il modo migliore per farlo e acquistare un Pre-Release Pack, che ad un prezzo contenuto vi fornirà diversi pacchetti per il draft con i quali potrete iniziare la vostra collezione.