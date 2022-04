Il reboot di Shaman King, il nuovo adattamento anime dell’omonimo manga di Hiroyuki Takei, si è concluso martedì e in quell’occasione è stato mandato in onda uno spot che annuncia ufficialmente l’approvazione di un sequel. Per ora nessun’altra informazione è stata resa disponile, quindi non sappiamo se sarà una nuova serie oppure un lungometraggio animato. Nel frattempo sono state pubblicate due “immagini di ringraziamento” che mostrano i personaggi ora e sette anni dopo (con Hana nella seconda immagine).

A proposito del reboot di Shaman King

La serie anime Shaman King del 2021 è basata sull’omonima serie manga scritta e illustrata da Hiroyuki Takei. Si tratta di un reboot del primo anime televisivo andato in onda per la prima volta nel 2001 ed è prodotto dallo studio di animazione Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor). Attualmente è in onda in tutto il mondo su Netflix.

La regia è di Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, Uta no Prince Sama Maji Love, Kingdom, Double Decker! Doug & Kirill, ēlDLIVE), mentre la sceneggiatura è stata scritta da Shoji Yonemura (Pokémon anime, Wave, Listen to Me!), il character design è curato da Satohiko Sano (Heybot!, Welcome to Demon School, Iruma-kun, Talentless Nana) e le musiche sono composte da Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!). La quarta ending, Courage Soul, è stata interpretata dalla doppiatrice di Yoh Asakura, Yōko Hikasa.

Ecco le due immagini di ringraziamento:

Qui sotto potete invece guardare lo spor:

Il manga e anime

Il manga di Shaman King è scritto e disegnato Hiroyuki Takei, pubblicato all’interno di Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004; nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera e nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

Ad aprile 2014 è iniziata la pubblicazione del seguito ufficiale del manga intitolato Shaman King Flowers, sempre a opera di Hiroyuki Takei sulla rivista mensile Jump Kai, preceduto da una serie di capitoli autoconclusivi che raccontano delle storie inedite sui protagonisti del manga.

In Italia la serie è stata pubblicata dalla Star Comics all’interno della collana Dragon dal 3 giugno 2003 al 4 settembre 2006 nel formato originale tankōbon ed in seguito in quello kanzenban dal 3 novembre 2010 al 2 gennaio 2013 in una collana denominata Shaman King Perfect Edition con tavole rivedute e corrette dall’autore, nuovo formato, pagine a colori e dialoghi riveduti e corretti di cui però sono esauriti molti volumi.

Vi ricordiamo che è attualmente in via di pubblicazione la Shaman King Final Edition, sempre edita dalla Star Comics e disponibile su Amazon!