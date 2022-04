L’anime Love All Play ha debuttato su Crunchyroll come parte del suo palinsesto primaverile il 2 aprile di quest’anno. Ora, l’account Twitter ufficiale ha annunciato l’adattamento manga dell’anime televisivo basato sul romanzo di badminton Love All Play di Asami Koseki. Il manga è scritto e disegnato da Dam Miyata e sono già disponibili i primi 2 capitoli: il primo è stato lanciato sul sito web di Shueisha Tonari no Young Jump l’8 aprile. Il secondo capitolo ha debuttato il 15 aprile.

A proposito dell’anime Love All Play

Hiroshi Takeuchi (Peacemaker Kurogane: Belief, Blade & Soul, Zunda Horizon) sta dirigendo l’anime alla Nippon Animation e OLM. Tomoko Konparu (Uta no Prince-sama – Maji Love 1000%, Nodame Cantabile) sta supervisionando le sceneggiature della serie e le sta scrivendo con Miharu Hirami (Kodocha, The New Adventures of Kimba The White Lion), Shingo Irie (All Out!!, Kuroko’s Basketball) e Michiko Yokote (Cute High Earth Defense Club LOVE!, Genshiken, Shirobako). Riko Kaneda sta disegnando i personaggi e Yuki Hayashi (My Hero Academia, Welcome to the Ballroom, Shaman King, recuperate il manga su Amazon!) sta componendo la musica. Il produttore di articoli sportivi YONEX sta supervisionando e collaborando al design dell’anime.

Il cast principale comprende: Natsuki Hanae nel ruolo di Ryō Mizushima, Yōhei Azakami nel ruolo di Shōhei Sakaki, Makoto Furukawa è Kо̄ki Matsuda, Kensho Ono interpreta Taichi Higashiyama, Tetsuya Kakihara è Yо̄ji Higashiyama, Yuuki Kaji è Akira Uchida, Minako Kotobuki interpreta Rika Mizushima, Kazuya Nakai interpreta Hitoshi Ebihara, Masaya Matsukaze è Shizuo Nakano

e Shimba Tsuchiya interpreta Hirohito Monda.

Questa la sinossi: