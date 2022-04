Il manga The Legendary Hero is Dead!, noto in Italia con il nome di L’eroe è morto! (recuperatelo su Amazon!), scritto e disegnato da Subaruichi sarà adattato in un anime. A dare l’annuncio l’account Twitter e il sito della serie che hanno anche rivelato la key visual, il primo teaser, il cast principale e i primi membri dello staff.

Quello che sappiamo sull’anime di The Legendary Hero is Dead!

Rion Kujo (Aesthetica of a Rogue Hero, s-CRY-ed) sta dirigendo l’anime alla LIDEN FILMS. Kana Konishi e Yukio Kondо̄ di MOKA☆ stanno componendo la musica. Tohokushinsha si sta occupando della produzione del suono mentre Pony Canyon è responsabile della produzione musicale. WOWMAX sta producendo l’anime.

Questa la key visual:

Per quanto riguarda il cast principale Wataru Katō e Shunichi Toki interpreteranno entrambi il personaggio principale Touka Scott. Toki interpreterà anche l’eroe morto Sion Bladan.

Qui sotto potete guardare il teaser:

A proposito del manga L’eroe è morto!

La serie è scritta e disegnata da Subaruichi ed è stata serializzata dal 9 dicembre 2014 al 7 dicembre 2020 sulla rivista Ura Sunday edita da Shōgakukan. La serie è entrata nell’arco finale il 6 dicembre 2020 e i vari capitoli sono stati raccolti in venti volumi tankōbon dal 12 maggio 2015 al 18 marzo 2021.

In Italia è stato pubblicato dal 21 giugno 2017 al 27 ottobre 2021 dalla J-POP.