Annunciato MUNCHKIN: Disney

Munchkin, il gioco di carte creato da Steve Jackson e illustrato principalmente da John Kovalic, vanta numerose versioni: da quella classica, a quella horror, persino quella sui supereroi. Era quindi inevitabile che, prima o poi, ne sarebbe arrivata anche una con protagonisti i personaggi Disney.

“Gli appassionati di fantasy e film d’animazione che hanno sempre desiderato ardentemente vivere le loro giornate da eroe, cattivo o principessa stanno per realizzare i loro desideri grazie al popolare gioco di carte Munchkin, che porterà avventure da favola sul tavolo da gioco! Abbandonati alla nostalgia e lascia che i personaggi classici ti portino al Livello 10 con la versione magica di MUNCHKIN: Disney!”

MUNCHKIN: Disney nasce dalla collaborazione tra Usaopoly e Steve Jackson Games, combinando le varie meccaniche che hanno sempre caratterizzato la creazione di Steve Jackson stesso come l’accumulo di tesori, il salire di livello e le battaglie coi nemici, con i personaggi, le frasi e gli oggetti dei più famosi film Disney.

Aprendo le porte dei vari dungeon, potremo trovarci davanti alcuni tra i cattivi più iconici della storia della compagnia di Topolino, come Jafar o Ursula. E dovremo stare attenti alle molte maledizioni presenti sul nostro percorso: come ad esempio il “Sonno Eterno” o il “Veleno“. Inoltre, non mancheranno le carte tesoro, che potranno darci un grandissimo aiuto nel corso della nostra avventura: potremo infatti trovare Iago, l’amo di Maui, il tappeto magico o ancora Elsa, che ci sosterranno nel combattimento e potranno ostacolare o agevolare gli altri giocatori. Il tutto con un solo obiettivo: raggiungere il livello 10.

Esiste poi una nuova regola in MUNCHKIN: Disney che avvantaggerà di molti i giocatori che saranno in grado di canticchiare alcune melodie classiche del mondo Disney!

Non si ha ancora una data d’uscita certa, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori novità.