Annunciato Roma World: rievocazione storica da protagonisti

Per i parchi divertimento non è sicuramente il periodo migliore, tuttavia c’è chi è già proiettato verso il futuro che verrà, pronto a ripartire non appena possibile. È questo il caso di Cinecittà World che proprio durante il periodo più buio ha pianificato l’apertura di una nuova struttura per l’intrattenimento: Roma World.

Potrebbe sembrare strano che in questo particolare momento storico sia possibile pensare ad una struttura del genere. In realtà ci sono dietro delle dinamiche che lo consentono, ma partiamo dall’inizio. Nei terreni adiacenti il parco tematico Cinecittà World si sono svolte lo scorso anno le riprese della serie TV diretta da Matteo Rovere: Romulus. Come suggerito dal nome, sarà una serie dedicata a Roma antica. Le riprese si sono svolte regolarmente e concluse lo scorso Dicembre. Set e materiali di scena sono rimasti al parco. Cinecittà World si ritrova dunque come previsto con tanto materiale molto interessante sfruttabile. Da qui è nata l’idea del parco incentrato sulla rievocazione storica: Roma World. Questo tipo di struttura, su piccola scala come in questo caso, non necessita di costi d’allestimento elevati. In quanto adiacente all’esistente, Roma World condividerà il parcheggio di Cinecittà World nonché i servizi e le cucine. Dunque il costo sarà principalmente quello degli attori e del personale in servizio, soltanto quando il parco aprirà. Il resto si tratta di sistemazione del materiale esistente.

Inquadrata la tipologia del progetto è chiaro che il momento di crisi non inficia nulla sul suo completamento, anzi, proprio in virtù del fermo attuale poter presentare un prodotto interessante che possa incentivare il pubblico a frequentare nuovamente il parco è un punto a favore. Al momento l’apertura è stata fissata per il 13 Giugno, data chiaramente indicativa e dipendente dalla possibilità che i parchi riaprano o meno.

Le rievocazioni storiche non sono rare. In Italia tante associazioni operano nel settore, organizzandole in corrispondenza di eventi particolari ed in luoghi storicamente significativi. Roma World tuttavia è la prima proposta stabile di questo tipo in Italia. La previsione è quella di restare aperti ogni giorno per tutta l’estate. Inoltre, si prospettano, come descritto sul sito ufficiale, ampie possibilità d’interazione e non la semplice visione di qualche spettacolo, nonché la possibilità unica di dormire nel campeggio interno di Roma World diventando gli ospiti stessi protagonisti, anche durante il momento dei pasti. Il costo dell’esperienza completa ingresso, cena, colazione e pernottamento è di € 49 a persona.