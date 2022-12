È stato annunciato Saint Seiya: Knights of the Zodiac 3, terza stagione della nuova seria animata dei Cavalieri dello Zodiaco. Si tratta di un annuncio ufficiale, poiché proviene direttamente da Crunchyroll, che ha fatto questo importante annuncio durante l’evento CCXP in Brasile.

Annunciato Saint Seiya: Knights of the Zodiac 3

Saint Seiya: Knights of the Zodiac è l’anime in CG basato sul manga originale I Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kurumada. Crunchyroll trasmetterà l’anime in Nord America, America Centrale, Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e CSI (Comunità degli Stati Indipendenti, ex Repubbliche Sovietiche).

Al momento, Crunchyroll non ha ancora annunciato una data di uscita o una finestra di lancio per Saint Seiya: Knights of the Zodiac 3. La prima e la seconda stagione della serie, quest’ultima intitolata Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary, sono già entrambe disponibili su Crunchyroll.

Vi lasciamo qui di seguito la sinossi ufficiale della seconda stagione della serie, che adatta un arco narrativo molto ben conosciuto anche da tutti coloro che conoscono già la prima, storica serie animata dei Cavalieri dello Zodiaco: