Nella giornata di ieri il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato nuovi film di Toy Story, Frozen e Zootropolis, senza dubbio tre dei franchise animati di maggior successo degli ultimi vent’anni. L’annuncio di un quinto capitolo di Toy Story è stato poi confermato su Twitter da Tim Allen, voce di Buzz Lightyear nella versione originale della saga. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla trama nè sul fatto se si tratti o meno di un seguito diretto di Toy Story 4.

Non è stato ancora confermato se Tom Hanks tornerà a doppiare Woody e in che modo i due iconici personaggi riusciranno a riunirsi. Toy Story 4, uscito nel 2019, sembrava essere la naturale conclusione della saga dopo che i personaggi principali si erano separati del tutto vivendo la propria vita. Il franchise si è espanso lo scorso anno con Lightyear, film incentrato sull’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, presentando il leggendario Space Ranger che avrebbe conquistato generazioni di fan.

See ya soon Woody, you are a sad strange little man and you have my pity. And off we go to a number 5! To infinity and beyond! pic.twitter.com/bwRzE487Vi

— Tim Allen (@ofctimallen) February 9, 2023