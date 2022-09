Per i fan di Lupin e di Occhi di Gatto (Cat’s Eye) è in arrivo una sorpresa speciale! L’account Twitter giapponese di Amazon ha infatti annunciato un anime crossover tra Lupin III e Occhi di gatto, che debutterà in tutto il mondo su Amazon Prime Video nel 2023! Ma andiamo a scoprire i dettagli.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

L’anime crossover tra Lupin III e Occhi di Gatto

L’anime crossover tra Lupin III e Occhi di gatto si intitolerà Lupin III Vs. Cat’s Eye e a dirigere il progetto ci sarà lo studio di animazione TMS.

Questo speciale crossover nasce per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’anime di Lupin III e il quarantesimo anniversario del manga Occhi di Gatto e la storia sarà ambientata proprio negli anni Ottanta, proprio come in Occhi di Gatto, e vedrà le tre ladre sorelle determinate a rubare tre dipinti un tempo appartenuti a loro padre. Lupin però si metterà di mezzo, interessato a ottenere lo stesso bottino. Alla fine, i dipinti riveleranno un mistero da tempo nascosto.

Qui sotto potete guardare il video promozionale:

Lo staff vede Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita, che hanno co-diretto l’anime I Cavalieri di Sidonia e la trilogia di film anime di Godzilla, dirigere l’anime mentre Keisuke Ide sarà assistente alla regia. Shūji Kuzuhara si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Il compositore della serie Lupin III, Yuji Ohno, e il compositore dell’anime Occhi di Gatto, Kazuo Otani, comporranno la musica e Haruhisa Nakata e Junko Yamanaka si occuperanno del design dei personaggi. Naoya Tanaka e Ferdinando Patulli sono accreditati per la scenografia. Mitsunori Kataama è il direttore artistico. Aya Hida è l’editore e Youji Shimizu è il direttore del suono.

Per quanto riguarda il cast è stato annunciato che Kanichi Kurita e Keiko Toda riprendono entrambi i ruoli rispettivamente di Lupin III e Hitomi Kisugi.

Occhi di Gatto: anime e manga

L’anime, prodotto dalla Tokyo Movie Shinsha e trasmesso da Nippon Television andò in onda dal 1983 al 1985 in Giappone. L’anime è diviso in due parti: la prima è composta da 36 episodi creati dal regista Yoshio Takeuchi, episodi interamente tratti dal manga, mentre la seconda è formata da 37 episodi creati sotto la regia di Kenji Kodama e completamente originali. In Italia è stato trasmesso su Italia 1 dal 15 settembre 1985 al 10 luglio 1986 con il titolo Occhi di Gatto.

Il manga invece è stato pubblicato per la prima volta in Giappone dal 1981 al 1985 ed è scritto e illustrato da Tsukasa Hōjō mentre arriva in Italia grazie alla casa editrice Star Comics che ha iniziato a pubblicarlo sul mensile Starlight dall’aprile 1999 al settembre 2000. Nel 2012 la Planet Manga propone una ristampa in 15 volumi. Dall’ottobre 2010 al gennaio 2014 dopo ben 25 anni dall’ultima pubblicazione, Shingo Asai ha disegnato un remake del manga intitolato Cat’s Ai, pubblicato dall’ottobre 2010 al gennaio 2014 su Comic Gekkan Zenon per un totale di otto volumi, che sono stati pubblicati in Italia da Planet Manga da novembre 2012 a maggio 2015.