È appena stato annunciato che l’anime Violet Evergarden, disponibile insieme al film su Netflix, terrà un concerto per pianoforte alla Kawaguchiko Enkei Hall della prefettura di Yamanashi il 16 e 17 luglio. Le esibizioni saranno basate sull’album di arrangiamenti per pianoforte Though Seasons Change ~Violet Evergarden Piano Memories~, distribuito in Giappone il 30 marzo.

L’anime Violet Evergarden: il concerto

Il concerto sarà diviso in una sessione diurna e una notturna e vede Koichi Sato, che ha eseguito la parte di pianoforte per la colonna sonora originale di Violet Evergarden: The Movie, eseguire le sessioni diurne e Shiho Morioka, che ha suonato nel concerto orchestrale di Violet Evergarden del 2021 eseguire le sessioni notturne.

Le canzoni che saranno suonate la concerto sono state originariamente eseguite al 5° Kyoto Animation Fan Appreciation Event nel novembre 2021. Mayuka Sakai ha selezionato e arrangiato le canzoni sotto la supervisione del compositore della colonna sonora di Violet Evergarden, Evan Call.

Violet Evergarden: il franchise

L’anime è composto da 13 episodi ed è stato premiato come miglior animazione ai Crunchyroll Anime Awards 2019. La serie è uscita su Netflix a gennaio 2018. L’episodio extra Violet Evergarden: Kitto “Ai” wo Shiru Hi ga Kuru no Darou ha debuttato a luglio 2018, mentre lo special Violet Evergarden Gaiden: Eternity and the Auto Memory Doll è stato proiettato nei cinema del Giappone a settembre 2019 e reso disponibile su Netflix il 2 aprile 2020. Sempre su Netflix dal 13 ottobre 2021 è disponibile il film Violet Evergarden: The Movie, vincitore del 5th Kyoto Animation Awards.

La storia segue Violet Evergarden, una volta soldato, ora diventata una bambola automatica che cattura i desideri dei suoi clienti e li mette in parole, toccando le emozioni dei vari clienti e comprendendo il cuore delle persone.

Originariamente previsto il 10 gennaio 2020, Violet Evergarden: The Movie è stato poi rimandato al 24 aprile 2020 a causa dell’attentato incendiario della Kyoto Animation e successivamente è stato nuovamente posticipato al 18 settembre 2020 a causa della pandemia di COVID-19, classificandosi al 7° posto al box office giapponese dell’anno con un incasso di 2,13 miliardi di yen (21 milioni di dollari).