Grandi novità direttamente dall’Anime Expo di Los Angeles: è stato annunciato un epico crossover a fumetti che vedrà Ultraman e gli Ultraseven affrontare mostri Kaiju assieme ai più importanti eroi della Marvel, tra cui Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel. Nel mix anche diversi villain della Casa delle Idee.

Ultraman incontra gli eroi Marvel, annunciato un crossover a fumetti

La collaborazione tra Tsubaraya productions e Marvel Comics prenderà dunque il via con questa miniserie, in arrivo nel 2023. La storia, di cui al momento non si conoscono dettagli precisi, sarà in continuity con la nuova serie regular di Ultraman, pubblicata proprio dalla Marvel.

L’annuncio durante il panel è stato dato da Matt Groom, che sarà co-sceneggiatore assieme a Kyle Higgins. Dalla cover art diffusa in rete si evince la presenza del classico kaiju chiodato Bemular.

Tornando a Ultraman, invece, per celebrare l’uscita nelle sale dell’ultimo film, intitolato Shin Ultraman, in Giappone è apparsa un’opera d’arte in scala 1:1 negli uffici di Bandai.

Il manga originale di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, è pubblicato in Italia dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!

Shin Ultraman, diretto dal regista di Shin Godzilla è un’epopea d’intrattenimento commovente ed emozionante che risale alle origini del progetto e della concezione di Ultraman e che ritrae il mondo di Ultraman che nessuno ha mai visto prima d’ora.

La seconda stagione dell’anime di Ultraman, l’adattamento in CGI del manga è invece sbarcata su Netflix il 14 aprile. La storia, che vede come protagonista Shinjiro Hayata, figlio dell’Ultraman originale Shin Hayata, si pone come sequel diretto della serie tv giapponese del 1966. L’anime è stato prodotto da Production IG e Sola Digital Arts, che hanno già realizzato insieme Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e l’anime di Blade Runner, Black Lotus.