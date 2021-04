Non accenna a fermarsi il successo di Another Round, progetto diretto da Thomas Vinterberg e con protagonista un Mads Mikkelsen in grande spolvero, che alla notte degli Oscar si è aggiudicato il premio di miglior film in lingua straniera. Notizia che ha fatto ampiamente gola al mercato americano dal momento che è stato siglato un accordo per realizzarne un remake.

Ad aggiudicarsi i diritti è stata Appian Way, Compagnia di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, come riportato in esclusiva dal portale americano Deadline. Al momento non sappiamo se il noto attore sarà coinvolto in prima persona nella nuova iterazione. Winterberg, invece, tornerà come produttore esecutivo.

Another Round, in lavorazione il remake americano

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2020, Another Round (Un altro giro) racconta le vicende di quattro insegnanti demotivati e annoiati, che decidono di movimentare la loro vita assumendo bevande alcoliche. Sono infatti convinti della teoria secondo cui, bevendo alcool fino a mantenere un stato di leggera ebbrezza durante tutte le ore lavorative, la mente umana possa riuscire a raggiungere stati percettivi che incrementino la creatività del genio.

Il film è stato premiato anche ai Bafta di quest’anno. Vinterberg ha voluto dedicare la vittoria dell’Oscar alla figlia Ida, purtroppo scomparsa nei primi giorni di riprese a causa di un incidente stradale. Al momento siamo in attesa di capire quando e come sarà distribuito nelle sale italiane, che nel mente hanno riaperto da lunedì.

Non è la prima volta che ad Hollywood si decida di realizzare il remake in salsa americana di un film premio Oscar. Nel 2020, infatti, subito dopo la clamorosa vittoria di Parasite è stata annunciata una serie TV esclusiva per HBO con Mark Ruffalo in lizza per esserne il protagonista.

In attesa di nuove informazioni sul remake di Another Round, potete recuperare il film che ha consegnato a DiCaprio il suo primo Oscar, ovvero The Revenant.