Ant-Man 3: inizio della produzione nell’Estate 2021?

Si vocifera da mesi l’arrivo di un ipotetico Ant-Man 3, anche se per ora i Marvel Studios tacciono. E’ tuttavia di pochi giorni fa la notizia che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe prevista l’inizio della produzione del terzo capitolo a partire dall’Estate del 2021, con il regista Peyton Reed pronto a tornare dietro la cinepresa per questa nuova avventura del personaggio interpretato da Paul Rudd.

A riportare queste indiscrezioni è il portale Murphys’s Multiverse, sempre in prima linea sulle notizie inerenti al Marvel Cinematic Universe:

“Inizialmente non sapevamo se condividere o meno queste informazioni, data l’attuale incertezza che circonda le produzioni specialmente qui negli Stati Uniti; tuttavia, nel condividerle potrebbero chiarire un po ‘di confusione, quindi eccolo: per ora, Ant-Man 3 ha è stato riprogrammato per iniziare la produzione nel Giugno del 2021 ad Atlanta. […] Al momento è davvero difficile prevedere cosa accadrà con le varie produzioni cinematografiche e televisive nei prossimi mesi, tanto meno fino alla prossima estate, quindi sicuramente non lo daremo per certo così presto, ma vale la pena notare una cosa: quando i Marvel Studios hanno rimescolato la loro line-up all’inizio di quest’anno, i fan sono rimasti sorpresi, se non delusi, dal fatto che Ant-Man 3 non fosse incluso nella lista”.

Al momento, lo studio di Atlanta che i Marvel Studios potrebbero occupare per Ant-Man 3 è prenotato per il completamento di The Falcon e The Winder Soldier e Loki, le due nuove serie TV Marvel che andranno in onda in esclusiva su Disney+. Le due serie TV non occuperanno l’intero posto, poiché i loro set non sono delle stesse dimensioni dei film dei Marvel Studios e era stato inizialmente condiviso con i Pinewood Studios per The Suicide Squad di James Gunn durante le riprese della serie con protagonista Falcon e Bucki.

I Marvel Studios hanno ancora il 7 ottobre 2022 come data fissata per un film non ancora annunciato. Che si tratti effettivamente di Ant-Man 3?