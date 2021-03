Ant-Man 3: T.I. escluso dal film dopo le accuse di abusi sessuali

È stato da poco confermato che Disney e Marvel Studios hanno deciso di escludere il rapper e attore T.I. (pseudonimo di Clifford Joseph Harris Jr.) dal terzo sequel di Ant-Man per via delle pesanti accuse che alcuni giorni fa hanno raggiunto lui e la moglie, la cantautrice Tameka Dianne “Tiny” Harris.

Pertanto è del tutto probabile che il personaggio di Dave, da lui interpretato, sarà assente dal prossimo film che si intitolerà Ant-Man and the Wasp: Quantumania. A meno che non si decida di ricorrere a un recast.

Lo scorso mese la coppia ha ricevuto le prime accuse da parte di alcune donne, che si sono fatte avanti per un totale di undici presunte vittime. Le accuse registrate sia in California che in Georgia sono molto gravi e includono: abuso sessuale, ingestione forzata di stupefacenti illegali, sequestro di persona, falsa detenzione, intimidazione, aggressione e molestie.

Al momento sia T.I. che la moglie negano categoricamente le accuse avanzate dalle donne. L’avvocato della coppia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla questione:

“Clifford (T.I.) e Tameka Harris (Tiny) negano con la massima fermezza queste accuse infondate e prive di basi. Siamo fiduciosi che se queste affermazioni verranno esaminate in modo approfondito e corretto non verranno saranno riconosciute incriminazioni.”

Ancora non sono stati rivelati significativi dettagli di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche se sappiamo che Jeff Loveness ha già ultimato la stesura della sceneggiatura, come rivelato qualche mese fa da Peyton Reed, che tornerà nel ruolo di regista dopo aver già diretto e primi due Ant-Man (oltre ad aver lavorato in passato anche a Abbasso l’amore, Ti odio, ti lascio, ti… e Yes Man). L’unico dettaglio importante è che l’antagonista del film sarà Kang il Conquistatore.

Nel prossimo film gli attori Paul Rudd ed Evangeline Lilly riprenderanno i rispettivi ruoli di Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne / The Wasp. Il film vedrà anche il ritorno di Michael Douglas nei panni di Hank Pym e Michelle Pfeiffer nei panni di Janet van Dyne.