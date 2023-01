Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà a breve nei cinema italiani, dando ufficialmente il via alla Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe. Nonostante protagonista della pellicola sia uno degli eroi più scanzonati del parterre marveliano sul grande schermo, ossia Scott Lang (Paul Rudd), quanto abbiamo visto nel final trailer del film sembra evidenziare come ci sarà un tono profondamente differente rispetto alle precedenti avventure del piccolo Vendicatore. Un’evoluzione del personaggio che promette una certa drammaticità, complice la presenza di Kang il Conquistatore come nemico, una presenza che diventerà ricorrente nel franchise. Nelle diverse anticipazioni viste nel trailer, a catturare l’attenzione degli spettatori è la presenza di copie di Scott Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Chi sono le copie di Scott Lang visti nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Dopo la visione di Loki, i fan del franchise hanno familiarità con il concetto di variante, ossia versione diverse di un soggetto, provenienti da altri universi. La presenza di diversi Scott Lang nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe trovare proprio in questa particolarità del multiverso la propria origine, ma considerato quanto viene detto a da Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) in merito a Kang, la sensazione è che la presenza di così tanti Scott diversi possa nascere da una macchinazione del villain della pellicola.

Nel momento in cui Scott torna nel Regno Quantico, il suo primo incontro con Kang sembra basarsi su una proposta di mutuo aiuto tra lui e il villain, salvo scoprire presto come questa presunta collaborazione sia in realtà un patto faustiano. A mettere in guardia Scott della pericolosità di Kang è Janet, che durante la sua lunga permanenza nel Regno Quantico ha sicuramente avuto modo di scoprire quanto Kang possa esser letale, ma nonostante questo avviso Scott sembra voler comunque cedere alle lusinghe di Kang, che intende avvalersi delle sue note doti di ladro per i propri fini.

Se nei precedenti film durante i colpi Scott era aiutato dalle formiche, la loro assenza nel Regno Quantico potrebbe richiedere la creazione di nuovi alleati, il che potrebbe motivare la presenza di diversi Ant-Man in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In diverse scene vediamo Scott interagire con altre versioni di se stesso, sai collaborando con loro, che venendone apparentemente sopraffatto. Queste copie del piccolo Vendicatore potrebbero esser state create da Kang come iniziale supporto per Scott, utilizzando la propria conoscenza del multiverso e della linea temporale, salvo poi usarle come strumento contro lo stesso Ant-Man dopo che questi, scoperto i veri intenti del villain, intende ribellarsi.

