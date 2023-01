Tra le ipotesi sul futuro del Marvel Cinematic Universe ventilate dai fan non manca mai la presenza dei Giovani Vendicatori (Young Avengers), che sembrano essere sempre più vicini a fare il loro ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe. La Fase Quattro del franchise è stata particolarmente generosa di riferimenti alla formazione giovanile degli Eroi più Potenti della Terra, non mancano di mostrare su schermo volti centrali di questo supergruppo, da Eljiah Bradley (The Falcon and the Winter Soldier) a Kate Bishop (Hawkeye). Per coloro che attendono con ansia l’esordio di questa supersquadra marveliana, il primo capitolo della Fase Cinque del franchise è un momento particolarmente importante, considerato che in Ant-Man and the Wasp: Quantumania potremmo vedere i due membri mancanti degli Young Avengers del Marvel Cinematic Universe.

Il futuro degli Young Avengers del Marvel Cinematic Universe e Ant-Man and the Wasp: Quantumania

L’importanza degli Young Avengers per il Marvel Cinematic Universe non è certo un mistero. Abbiamo già assistito alla sperimentazione narrativa di contenuti rivolti ad un pubblico teen, con serie come Ms. Marvel e Hawkeye, e la necessità del franchise di aver una demografica più ampia a cui rivolgersi echeggia le scelte fatte a suo tempo dalla Casa delle Idee sul piano fumettistico. Nati da un’idea di Allan Heiberg e Jim Cheung nel 2005, gli Young Avengers irrompono nel Marvel Universe dopo gli eventi di Vendicatori Divisi, andando a colmare la temporanea assenza degli eroi guidati da Capitan America. Un momento che ha un corrispettivo anche nel Marvel Cinematic Universe, considerato che dopo Endgame pare che la formazione tradizione dei Vendicatori cinematografici abbia perso gran parte dei membri storici, lasciano in attività solamente Thor, che pare però esser votato a una vita più intima e meno collegiale.

Con la nascita di altre formazioni, come i Thunderbolts, e in attesa di vedere come il Sam Wilson di Anthony Mackie impatterà sui fan della saga con Captain America: New World Order, una nuova squadra legacy dei Vendicatori non pare essere un’ipotesi così malvagia. Soprattutto, considerando come i semi della formazione di questa squadra siano già stati seminati, a partire dalla presenza dei gemelli di Wanda Maxhimoff (in WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia) e con l’apparizione di altri eroi legati a questo supergruppo, compresa America Chavez. All’appello, al momento mancano solo tre personaggi, ma due di essi potrebbero prendere coscienza del proprio ruolo eroico già nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe, se pensiamo che in Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbero comparire due Young Avengers.

Nei precedenti film dedicati a Scott Lang abbiamo visto la figlia Cassie, che, complice i cinque anni legati al Blip, è ora passata da bambina a giovane donna. I trailer di Quantumania ci consegnano una Cassie intraprendente e degna figlia di Lang, aspetti che la porteranno a esser parte attiva della storia, portandola a nel Regno Quantico. Vedere Cassie indossare una tuta simile a quella di Scott e Hope fa supporre che nel film anche lei potrebbe avvalersi della Particelle Pym, il che ci riconduce a Stature, sua alter ego nel Marvel Universe, ruolo supereroico esercitato proprio nelle fila degli Young Avengers. In questa veste, Cassie aveva scelto di onorare la memoria del padre, morto proprio durante Vendicatori Divisi, un passaggio del Marvel Universe che si spera non abbia dato strane idee agli sceneggiatori di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Legato a Cassie è anche uno degli altri Young Avengers, Iron Lad, compagno di lotta e di vita, che ha una particolarità: essere una versione giovanile di Kang il Conquistatore. Nate Richards era divenuto il leader dei Giovani Vendicatori fumettistici, ma il suo ruolo all’interno del Marvel Cinematic Universe potrebbe esser legato alla figura di Kang, soprattutto ripensando a quell’Avengers: Kang Dinasty che ci attende in futuro al cinema. Giocando sulla presenza di Cassie, Quantuamania potrebbe presentare questa variante giovanile di Nathaniel Richards, dando il via a una sequenza di eventi che culminerà con Kang Dinasty.

Se queste speculazioni si rivelassero confermate, mancherebbe quindi solo Hulkling all’appello. L’assenza del mutaforma alieno, tuttavia, potrebbe esser agilmente aggirata coinvolgendo al suo posto Skaar, il figlio di Hulk apparso nell’ultimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, personaggio che ci si aspetta venga definito meglio in un potenziale Planet Hulk cinematografico.

