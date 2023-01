L’uscita del final trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha sorpreso i fan del Marvel Cinematic Universe presentando la nuova avventura di Scott Lang (Paul Rudd) sotto un luce totalmente diversa rispetto al precedente assaggio del primo film della Fase Cinque del franchise marveliano. Una sequenza di scene iperdinamiche e dalle tinte grevi, che ha anche consentito una noto villain del Marvel Universe fumettistico di fare il suo esordio nella dimensione cinematografica della Casa delle Idee: M.O.D.O.K. Presenza che ha stupito non poco i Veri Credenti del Marvel Cinematic Universe, eppure se consideriamo chi sarà il villain del film è comprensibile come mai M.O.D.O.K. compaia in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La presenza di M.O.D.O.K. in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è un dettaglio intrigante

M.O.D.O.K. è stato protagonista recentemente di una serie animata rivolta a un pubblico adulto, che ne ha mostrato un lato ironico che può fare pensare a chi ha poca familiarità con la sua versione cartacea di trovarsi davanti a un personaggio tutt’altro che temibile.

Nell’ambito fumettistico, invece, M.O.D.O.K.. si è rivelato uno degli avversari più ostici di Captain America, sin dalla sua prima apparizione in Tales of Suspence #93 (1967), quando Stan Lee e Jack Kirby costrinsero Cap, impegnato a salvare Sharon Carter dalla prigionia dell’A.I.M, adaffrontare l’ultima follia di questa congrega criminali di folli inventari. Nella speranza di potere scoprire i reali poteri del Cubo Cosmico, l’A.I.M. aveva trasformato un suo tecnico, George Tarleton, in una sorta di ibrido uomo-macchina dall’intelligenza superiore, chiamato M.O.D.O.C. (Mental Organism Designed Only for Computing), ma quando la parte umana di questa entità ha compreso le proprie potenzialità ha modificato la propria programmazione, mirando al controllo dell’A.I.M. stessa e ribattenzandosi M.O.D.O.K. (Mental Organism Designed Only for Killing).

Nel corso degli anni, M.O.D.O.K. si è rivelato un nemico ostinato di diversi eroi marveliani, come Hulk e X-Men, affrontati creando sempre nuove armi e mostrando una versatilità incredibile nell’ordire piani sempre più complessi. A tutti gli effetti, M.O.D.O.K. è considerabile come una delle armi viventi più temibili del Marvel Universe fumettistico, natura che è divenuta un ottimo motivo per cui M.O.D.O.K. merita di comparire in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Sappiamo che nel film il villain sarà Nathaniel Richards nella sua versione Kang il Conquistatore, personaggio da sempre spina nel fianco di diversi eroi marveliani, Avengers e Fantastici Quattro in particolare. Nella sua vita fumettistica, Kang ha sempre cercato di creare armate formate dai più letali guerrieri provenienti dai diversi angoli del multiverso e dalle diverse epoche storiche, un parterre di soldati che potrebbe giovare della presenza di un’entità come M.O.D.O.K.. Se nel trailer del film M.O.D.O.K. sembra essere apparentemente privo della sua componente umana, questo potrebbe esser indice che ci troviamo davanti a una delle possibili varianti multiversali del personaggio, come ci ha insegnato Loki.

A rendere ancora più intrigante la presenza del leader dell’A.I.M. è il fatto è che l’attore che gli darà vita è Corey Stoll, che in precedenza abbiamo visto nei panni di Darren Cross/Calabrone nel primo Ant-Man. L’aspetto apparentemente tutto CGI di M.O.D.O.K. può rendere irrilevante questo dettaglio, potrebbe essere interessante immaginare un ritorno di Cross in versione M.O.D.O.K. come arma contro Scott Lang, considerato il finale del primo film del piccolo vendicatore. Contrariamente a Ghost, che sappiamo sarà parte dei Thunderbolts, Calabrone (o Yellowyacket come lo conosco i Marvel fan americani) non è stato coinvolto in altri progetti dei Marvel Studios, e una sua apparizione in questa veste, come variante di M.O.D.O.K., potrebbe essere una bella sorpresa per il nostro Scott Lang.

