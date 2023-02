Dopo una lunga attesa, il tanto temuto villain del futuro del Marvel Cinematic Universe sta per fare la sua apparizione in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, primo capitolo della Fase Cinque del franchise marveliano. Kang il Conquistatore è un nome che da diverso tempo tiene banco nelle discussioni sul Marvel Cinematic Universe, con gli appassionati lettori dei comics della Casa delle Idee che fremono per scoprire come questo poliedrico villain sarà adattato nel contesto cinematografico. Il suo esilio nel Regno Quantico, che verrà spiegato nella nuova avventura di Scott Lang, non può che concludersi con una battaglia che vedrà Scott Lang guidare un’armata ribelle contro l’esercito meccanizzato di Kang. Uno scontro che ci porta a chiederci chi siano i ribelli che vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L’ultimo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mostra i ribelli del Regno Quantico

L’esilio di Kang in quello che i fan del Marvel universe fumettistico conoscono come il Microverso non poteva che condurre a un dominio spietato del villain, che inevitabilmente porta alla nascita di una ribellione che si oppone alla sua dittatura. A confermare questa inevitabile battaglia per il Regno Quantico è il nuovo Battle Promo, ossia un trailer con scene inedite mostrato da Marvel Entertainment in cui abbiamo modo di vedere con maggior attenzione le due diverse fazioni in lotta, quando Scott, nel tentativo di salvare la sua famiglia dalla prigionia di Kang, assalta la sua capitale, Chronopolis, aiutato da una banda di ribelli

Se da un lato Kang ricorre a un’armata tecnologicamente avanzata che vede anche la partecipazione di MODOK, dall’altro viene valorizzato l’aspetto ‘ribelle’ dei dissidenti del Regno Quantico, che si riveleranno utili alleati per Scott Lang. A causare uno scontro aperto tra questi due eerciti sembra essere proprio la fine del patto faustiano tra Kang e Scott, che diviene improvvisamente un nemico temibile per il villain.

Ad evidenziare questo nuovo ruolo di Scott è la guida dei ribelli, Jentorra (Katy O’ Brian). A sorpresa in Ant-Man and the Wasp: Quantumania trova spazio questo personaggio semisconosciuto del Marvel Universe fumettistico. Appartenente alla famiglia regnante di uno dei mondi del Microverso, come viene chiamato il Regno Quantico nei comics della Casa delle Idee, Jentorra vanta pochissime apparizioni nel Marvel Universe, legate principalmente a Hulk (con esiti spesso nefasti), ed è dotata di poteri magici che le consentono di guarire ferite mortali e di teletrasportare se stesa e gli altri a distanza siderali.

La presenza di Jentorra e dei suoi ribelli in Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe rivelarsi una risorsa importante per Scott Lang, non solo nell’affrontare Kang ma anche nel crearsi dei nuovi amici all’interno di una porzione del multiverso particolarmente importante come il Regno Quantico.

L’offerta di Disney+