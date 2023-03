Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha dato finalmente avvio all’attesa Multiverse Saga, il nuovo contesto narrativo del Marvel Cinematic Universe che ci terrà compagnia per la Fase Cinque e la Fase Sei. La minaccia costituita da Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) ha iniziato a farsi più concreta, soprattutto dopo che nella prima delle due scene post-credit del film abbiamo modo di assistere alla presenza del famigerato Concilio dei Kang. Questa riunione di tutti Kang del Multiverso viene presentata come una vera minaccia per gli eroi del franchise, ma nelle parole di tre varianti in particolare (Immortus, Rama-Tut e Scarlet Centurion) scopriamo come sia stato svelato da Ant-Man and the Wasp: Quantumania come il Concilio dei Kang possa essere sconfitto.

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbiamo visto la debolezza del Concilio dei Kang?

Durante il colloquio tra Rama-Tut, Immortus e Scarlet Centurion scopriamo come per le tre varianti la minaccia ai loro piani fosse proprio Kang il Conquistatore, che finchè era prigioniero del Regno Quantico non costituiva per loro un problema. Che il Concilio dei Kang fosse un consesso estremamente pericoloso era chiaro sin da quando nell’ultimo puntata di Loki venviva spiegato da Colui che Rimane come un guerra tra i Kang potesse rivelarsi distruttiva per il multiverso, ma se invece i Kang dovessero allearsi? Esisterà qualcuno in grado di fermarli? Domanda a cui ha risposto Jeff Loveness, sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha svelato a Polygon come nel film sia stato già chiarito chi possa rivelarsi l’arma vincente contro il Concilio dei Kang.

Secondo quanto rivelato da Loveness, infatti, nell’ultimo film con protagonista Scott Lang è stato chiarito come fosse proprio Kang il Conquistatore l’unico a poter contrastare il Concilio dei Kang. Lo stesso villain non manca di precisarlo a Scott, tanto che l’eroe rimane con il dubbio che avere eliminato Kang possa rivelarsi un incredibile errore, perché come precisa Loveness:

Adoro come abbiamo preparato il personaggio, Kang non è un bugiardo. Se fate un passo indietro e guardate il film, ascoltando quello che dice, siamo davvero nei guai, perché era l’unico che potesse fermare questi tizi.

A quanto pare, lo sceneggiatore del primo film della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe conferma che sia proprio Kang il Conquistatore l’unico a poter contrastare il Concilio dei Kang. Questa affermazione lascia ai fan del franchise il dubbio su come senza l’aiuto di Kang gli altri eroi rimasti, come Ant-Man, Hawkeye o Daredevil possano affrontare una minaccia come quella del Concilio dei Kang. Pur avendo ancora in attività eroi che hanno affrontato una minaccia del calibro di Thanos, la pericolosità della schiera dei Kang è decisamente più minacciosa, rendendo quindi ancora più inquietante la tremenda profezia di Kang il Conquistatore.

L’apparente morte di Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania pare dunque essere un punto a sfavore per gli Avengers, ma considerato che ci troviamo nel multiverso non possiamo escludere di poter nuovamente vedere in azione una variante di Kang il Conquistatore. D’altronde, in Quantumania lo stesso Kang ha svelato a Scott di aver ucciso i Vendicatori di altri dimensioni, quindi possiamo esser sicuri che in futuro non vedremo un altro Kang lottare al fianco degli Eroi più Potenti della Terra?

L’annunciato Avengers: Kang Dinasty potrebbe proprio rivelarsi il momento in cui i Vendicatori potrebbero cercare l’aiuto di un Kang alternativo nel tentativo di fermare i piani del Concilio dei Kang. Pur essendo stato sconfitto in precedenza dalle sue varianti, Kang sembra esser stato colto di sorpresa da questo Concilio, che è riuscito a condannarlo all’esilio nel Regno Quantico, come precauzione per impedirgli di controllare le loro azioni. Una potenziale alleanza tra un redivivo Kang e gli Eroi più Potenti della Terra sarà sufficiente a fermare il Concilio dei Kang?

