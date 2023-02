Dopo una lunga attesa, il tanto temuto villain del futuro del Marvel Cinematic Universe sta per fare la sua apparizione in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, primo capitolo della Fase Cinque del franchise marveliano. Kang il Conquistatore è un nome che da diverso tempo tiene banco nelle discussioni sul Marvel Cinematic Universe, con gli appassionati lettori dei comics della Casa delle Idee che fremono per scoprire come questo poliedrico villain sarà adattato nel contesto cinematografico. Tra i tanti interrogativi legati a questo esordio, il principale riguarda il motivo per cui il villain è confinato nel Regno Quantico, una domanda che porta a chiedersi se Kang non sia l’ultimo sopravvissuto della Guerra del Multiverso citata in Loki. Ipotesi che renderebbe la sua presenza in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nei futuri film della Multiverse Saga ancora più intrigante!

Nella serie dedicata alla variante del Dio dell’Inganno nata durante Avengers: Endgame, abbiamo visto Loki e Sylvie incontrare Colui che Resta, un’incarnazione di Nathaniel Richards che ha svelato loro alcuni dettagli sul multiverso e sulla figura di Kang. In questa occasione viene citata la Guerra del Multiverso, conflitto in cui le diverse varianti del multiverso di Nathaniel Richards hanno lottato tra loro per la supremazia. Scontro che si è apparentemente concluso con Colui che Rimane come ultimo sopravvissuto, spingendolo a creare un organismo di controllo del multiverso, la TVA (Time Variance Authority). Una decisione nata soprattutto per impedire una potenziale seconda Guerra del Multiverso, cosa che potrebbe comunque accadere ora che Sylvie ha ucciso Colui che Resta, portando uno sconvolgimento nel Multiverso.

Se quanto afferma Colui che Rimane è vero, la sua apparente vittoria nella Guerra del Multiverso era frutto dell’eliminazione delle sue varianti. Tuttavia, una di queste potrebbe esser sopravvissuta, magari all’interno del Regno Quantico, oppure esservi stata confinata durante questo conflitto, una prigionia a cui non è riuscita a sottrarsi. Questo potrebbe motivare la presenza di Kang il Conquistatore nel Regno Quantico in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, soprattutto considerando che pur essendo un essere capace di spostarsi nel tempo e nello spazio sembra incredibile che non riesca a lasciare questo reame microscopico. La spiegazione, dunque, potrebbe essere proprio che Kang, sopravvissuto alla Guerra della Multiverso, sia rimasto esiliato per una qualche ragione nel Regno Quantico, ipotesi che viene in parte sostenuta dalle recenti dichiarazioni dell’interprete di Nathaniel Richards, Jonathan Majors, che indicando come ispirazioni per la caratterizzazione del personaggio si è rifatto a grandi condottieri della storia, citando anche Napoleone dopo la sua prima sconfitta con conseguente esilio.

Seguendo questo spunto, si potrebbe dunque immaginare Kang nella posizione di mirare alla ricostruzione di un proprio esercito con cui riprendere la Guerra del Multiverso, sfruttando le conoscenza di Scott Lang per scappare da questa sua prigionia. Se questo fosse corretto, cambierebbe anche la percezione del mondo quantico, che pare esser una sorta di limbo salvifico del Marvel Cinematic Universe, considerato come Scott sia sfuggito al Blip poiché nel Regno Quantico e che Kang sia scampato allo sterminio delle sue varianti rifugiandosi in quello che nei comics Marvel è noto come Microverso.

Soprattutto, è da tenere in considerazione che se Kang il Conquistatore è realmente un sopravvissuto della Guerra del Multiverso, la morte di Colui che Rimane potrebbe rivelarsi uno dei punti di svolti della continuity dell’intero Marvel Cinematic Universe, la vera scintilla vitale della Multiverse Saga. Se l’esilio di Kang fosse avvenuto proprio a causa di Colui che Rimane, infatti, con la morte di quest’ultimo Kang potrebbe sentirsi legittimato ad abbandonare finalmente il Regno Quantico, per riprendere la sua missione di conquista dell’interno multiverso.

Una decisione che punta dritta verso il futuro del franchise, che già sappiamo condurre a uno scontro tra Kang il Conquistatore e gli Avengers in Avengers: Kang Dinasty. Se già Kang è un personaggio temibile per via dei suoi poteri, scoprire che è anche uno dei pochi sopravvissuti a una guerre multiversale combattuta dalle varianti di un simile essere non può che rendere ancora più letale la sua presenza, al punto che possiamo considerarlo come la versione definitiva di uno dei villain più potenti del franchise.

