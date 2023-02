Dopo avere visto i propri eroi affrontare un villain di grande carisma come Thanos, i Marvel Studios hanno ora il duro compito di offrire ai fan del Marvel Cinematic Universe un nuovo cattivo ugualmente affascinante. Da tempo sappiamo che la Fase Cinque e la Fase Sei saranno caratterizzate dalla presenza di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), che sarà l’antagonista degli eroi marveliani a partire da Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Per dare vita a questo villain gli sceneggiatori hanno quindi cercato ispirazioni nelle grandi figure della storia, al punto che in una recente intervista sono state svelate le ispirazioni di Kang per Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Quali sono state le ispirazioni per il Kang di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

A svelare questo interessante dettaglio è lo sceneggiatore del film, Jeff Loveness, che in un’intervista con SFX Magazine ha voluto offrire una visione particolare di Kang. Come sappiamo, Scott Lang (Paul Rudd) scoprirà all’interno del Regno Quantico la presenza di Kang, uomo capace di controllare spazio e tempo, ma rimasto prigioniero di questa dimensione. Un esiliato, che quindi ha vissuto un duro periodo di isolamento, che ha spinto lo sceneggiatore a ritrarre la sua debolezza e la sua umanità.

Credo che avessimo un’ottima possibilità di mostrare un Napoleone in esilio, o Stalin imprigionato in Siberia, o Giulio Cesare sul confine della Gallia, indeciso se attraversare il Rubicone. Volevamo cogliere il villain prima che si mettessero in mote le cose e dargli un taglio che ricordasse Il leone d’inverno. Ovviamente, è ugualmente terrificante, imponente, ma si ha modo di avere un po’ di tempo in più con lui, rispetto al classico film degli Avengers, dove ci si aspetta un ritmo più veloce.

Per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l’intenzione di presentare Kang sotto questo aspetto deve essere mitigato dal suo essere al contempo prigioniero nel Regno Quantico e al contempo un essere dotato di incredibili poteri.

In tal senso, quanto fatto con Avengers: Engame ha costretto a modificare le capacità di viaggio nel tempo di Kang, spingendo a creare una diversa caratterizzazione dei poteri di Kang

Sono stati un po’ sballottato perché Endgame ha utilizzato molto il viaggio nel tempo, quindi si doveva portare Kang oltre a questo, ampliando maggiormente l’aspetto del multiverso, lavorando sulla dimensionalità dl personaggio, la totale libertà di cui potrebbe disporre mentre è anche completamente sradicato da questo tempo e da sé stesso

Il riferimento a grandi condottieri e leader della storia come ispirazione per la caratterizzazione di Kang consente di apprezzare l’intenzione degli sceneggiatori di dare al personaggio una corrispondenza con la sua figura fumettistica. Nei comics della Casa delle Idee, prima di divenire Kang il Conquistatore, Nathaniel Richards viaggia per la storia, presentandosi all’occorrenza come condottiero e venendo ispirato da grandi personaggi. Il suo ruolo di despota all’interno del Marvel Cinematic Universe può quindi trovare un’ispirazione perfetta basandosi su queste figure storiche, portandolo anche a differenziarsi da Thanos.

Trovare un’identità specifica per Kang è stato uno dei primi aspetti su cui si è lavorato per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tanto che lo stesso interprete del personaggio, Jonathan Majors, ha più volte precisato come volesse dare vita a un villain che non fosse semplicemente una riproposizione di quanto fatto con Thanos, arrivando curiosamente a rivelare come avesse invece preso un altro punto di riferimento nella sua caratterizzazione del personaggio

Potete prendere l’Iron Man di Robert Downey Jr e pensare ‘ Okay, se questo è il supereroe dei supereroi, e io voglio esser il supercattivo dei supercattivi, come posso contrastarlo alla fine?’ Insomma, potrei scrivere un libro a questo punto, ma la chiudo qui

L’offerta di Disney+