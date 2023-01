Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà a breve nei cinema italiani, dando ufficialmente il via alla Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe. Nonostante protagonista della pellicola sia uno degli eroi più scanzonati del parterre marveliano sul grande schermo, ossia Scott Lang (Paul Rudd), quanto abbiamo visto nel final trailer del film sembra evidenziare come ci sarà un tono profondamente differente rispetto alle precedenti avventure del piccolo Vendicatore. Un aspetto che non è solamente divenuto evidente, ma che è stato anche ribadito recentemente dall’interprete di Ant-Man, considerato che Paul Rudd ha svelato l’ispirazione narrativa di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L’interprete di Scott Lang, Paul Rudd, svela l’ispirazione per Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Paul Rudd ha rivelato come il tono narrativo della nuova avventura di Ant-Man sia stato profondamente cambiato rispetto alle precedenti storie. Lo scopo era di realizzare un film che fosse meno comico e più in linea con il tono epico e da blockbuster tipico dell’Avengers Saga, portando quindi un cambiamento non indifferente allo spirito del personaggio. Espediente che è già stato utilizzato in passato nel Marvel Cinematic Universe, anche se in modo diametralmente opposto quando si è scelto di privare Thor del suo carattere da epica shakesperiana portandolo in un ruolo più scanzonato con Thor: Ragnarok.

Ed è proprio a questo film che, come confermato da Paul Rudd durante un’intervista con Empire, ci si è rivolti in cerca di ispirazione:

Abbiamo continuato a parlare durante il processo di lavorazione, e io non smettevo di pensare a Thor: Ragnarok, che mi aveva fatto pensare ‘Cavolo, non posso credere che questo sia il terzo film, è così diverso’. C’era un che di affascinante nel realizzare qualcosa di inaspettato

La ricerca di una matrice narrativa così differente è stata precisata anche Stephen Brussard, Vice Presidente dello Sviluppo e Produzione dei Marvel Studios, che ha identificato un altro capitolo del franchise che ha dato una chiave di lettura per la cifra emotiva di Ant-Man and the Wasp: Quantumania:

Abbiamo parlato di film come Captain America: The Winter Soldier, in cui vediamo la caduta dello S.H.I.E.L.D., facendoci pensare a come l’intero Marvel Cinematic Universe stesse cambiando. Captain America: Civil War è stato un altro film dove vediamo eroi divisi, dove vengono tracciate delle divisioni, nuovamente lasciando intendere come il futuro del franchise fosse stabilito da cosa accade in questo film. Amiamo l’idea che questo capitolo di Ant-Man siano importante e fondamentale per l’evolversi del Marvel Cinematic Universe

Rispetto ai due precedenti film dedicati a Scott Lang, Ant-Man and the Wasp: Quantumania già dai trailer lascia trapelare come Scott e i suoi compagni dovranno affrontare un’avventura di tutt’altro tono. Non solo i dubbi espressi dalla voce di Scott nel trailer sono segno di una maturazione del personaggio, complice il nuovo assetto del Marvel Cinematic Universe nato nella Fase Quattro come conseguenza degli eventi di Avengers: Endgame, ma anche perché in questa pellicola vedremo finalmente in azione Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), l’annunciato villain della Fase Cinque del franchise marveliano.

Il paragone fatto da Paul Rudd con Thor: Ragnarok può anche estendersi ai due villain, considerato come anche Hela (Cate Blanchett) sia stata in grado di demolire il mondo del Dio del Tuono, contribuendo seppure indirettamente alla distruzione di Asgard, ferita che ha profondamente segnato Thor nei capitoli successivi della saga. Kang potrebbe avere un simile impatto su Scott Lang, rendendo il personaggio al contempo una delle figure di punta del nuovo corso del franchise, richiedendo quindi una più marcata caratterizzazione eroica e privandolo di parte della sua matrice comica.

