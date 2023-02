Dove e come vedere Ant-Man and the Wasp: Quantumania in streaming? Tutte le informazioni per vivere al meglio il ritorno di Scott Lang e della famiglia Pym con il primo capitolo della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe

Come tutte le pellicole del Marvel Cinematic Universe anche Ant-Man and the Wasp: Quantumani sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus.

Quando uscirà in streaming Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà in streaming su Disney Plus dopo l’uscita del film in sala, prevista per il 15 febbraio 2023. Il film arriverà sulla piattaforma streaming senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento.

La trama del film

Questa la sinossi ufficiale del film:

I supereroi Scott e Cassie Lang, Hope van Dyne e i suoi genitori, si ritrovano accidentalmente intrappolati nel regno quantico e devono affrontare un nuovo nemico, Kang il Conquistatore.

Il cast di Ant-Man and the Wasp: Quatumania:

Scott Lang (Paul Rudd) – Passato da criminale a eroe, Scott è uno dei pochi eroi legati alla vittoria contro Thanos rimasto in azione. Nella Fase Quattro abbiamo visto che Scott si è ritagliato una certa celebrità grazie a un podcast con cui ha raccontato la sua esperienza trai Vendicatori, diventando una vera celebrità. Nel frattempo, ha recuperato il rapporto con la figlia Cassie, collabora con la famiglia Pym. Durante un esperimento in cui viene sperimentato una nuova forme di comunicazione a livello quantistico, Scott viene riportato nel Regno Quantico, conoscendo un essere dai poteri divini capace di offrire ad Ant-Man una seconda occasione

Hope Van Dyne (Evangeline Lily) – Nota come Wasp, dopo un’iniziale titubanza è divenuta la nuova compagna di Scott Lang. Assieme a lui ha cresciuto Cassie, e si lancia con Scott in questa nuova avventura nel Regno Quantico.

Hank Pym (Michael Douglas) – Dopo aver ritrovato la moglie Janet, Hank sembra aver rimesso ordine nella sua esistenza, ricostruendo il rapporto con figlia e moglie.

Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) – Tornata dal Regno Quantico, Janet sta recuperando gli anni perduti, ma apparentemente non ha raccontato alla sua famiglia la verità sulla sua esperienza in quella dimensione. Dopo che il tentativo di attivare un radiofaro quantico porta Scott e i Pym a tornare nel Regno Quantico, la sua esperienza diventa essenziale per sopravvivere in questa dimensione.

Cassie Lang (Cathryn Newton) – Figlia di Scott, dopo un’infanzia vissuta venerando il padre, sembra aver sviluppato una certa predisposizione nelle scienze, oltra al mettersi nel guai. Durante un esperimento legato alla dimensione quantistica, viene risucchiata nel Regno Quantico assieme al padre.

Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) – Il villain del film e della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, Kang è apparentemente in grado di muoversi tra le dimensioni e il tempo, ma è rimasto prigioniero del Regno Quantico. LA sua speranza di scappare a questa prigionia sembra essere proprio la scienza di Hank Pym, motivo che lo spinge a costringere Scott e i suoi compagni a una lotta senza quartiere.

Il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant- Man and the Wasp: Quantumania uscirà nelle sale italiane il 15 febbraio

Cosa vedere prima di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Prima di vedere il film, il consiglio è di ricordare quali sono stati i precedenti capitoli della vita di Ant-Man

Ant-Man (2015) – Dopo esser uscito di prigione, Scott Lang (Paul Rudd) vuole dimostrare alla figlia di Cassie di esser un uomo migliore, nonostante la ex moglie Maggie e il suo nuovo compagno non vedano di buon occhio la presenza dell’uomo nella vita della ragazzina. Intenzionato a sfruttare le proprie competenze di ingegnere elettronico, Scott cerca di restare fuori da guai, ma quando il suo amico Luis lo coinvolge in un colpo facile, la sua vita viene radicalmente cambiata. Vittima di questo furto è Henry Hank Pym (Michael Douglas), anziano inventore che negli anni ’80 aveva inventato le Particelle Pym, che consentono di modificare la struttura molecolare degli oggetti e degli esseri viventi. All’epoca parte dello S.H.I.E.L.D., Pym abbandonò l’agenzia fondando la propria azienda, che ha poi lasciato in mano alla figlia Hope (Evangeline Lily) e al suo protegé Darren Cross (Corey Stoll). Durante il furto a casa Pym, Scott riesce a rubare solamente una strana tuta che consente di sfruttare le Particelle Pym, scoprendo in seguito che questo furto è stato consentito dallo stesso Pym, che vede in Scott l’erede del suo ruolo come Ant-Man, identità supereroica con cui Scott, aiutato da Hope, dovrà impedire a Darren Cross di sfruttare le invenzioni di Pym per creare armi come la tuta da combattimento Yellowjacket.

Captain America: Civil War (2016 ) – Durante una missione a Lagos in cui Cap, Falcon, Vedova Nera e Wanda cercano di impedire a Crossbones di entrare in possesso di una devastante arma chimica, Wanda, nel tentativo di salvare la vita di Rogers, causa un’esplosione che devasta l’ambasciata del Wakanda, nazione che dopo secoli di isolazionismo sta timidamente iniziando ad aprirsi al mondo. In seguito a questo evento e sulla scia della devastazione di Sokovia vista in Avenges: Age of Ultron, vengono ratificati gli Accordi di Sokovia, che prevedono che gli esseri dotati di superpoteri siano posti sotto un controllo più rigido da parte della Nazioni Unite. Questa scelta, richiesta a gran voce anche dalla comunità mondiale, spacca i Vendicatori al punto da rendere necessaria una conferenza internazionale a cui prendono parte anche il re T’Chaka e suo figlio T’Challa in rappresentanza del Wakanda. In occasione di questo evento, un attentato compiuto dal Soldato d’Inverno, sotto il controllo del misterioso Zemo. Cap decide di sostenere l’amico aiutato da Falcon, Hawkeye, Wanda e Ant-Man, mentre Tony Stark viene affiancato da War Machine, Vedova Nera, Black Panther, Visione e Spider-Man. Al termine dello scontro, mentre gli eroi ribelli sono confinati nel supercarcere del Raft, Stark e Capitan America scoprono la verità sul condizionamento mentale di Bucky Barnes, ma anche che è stato proprio lui, nella sua veste di Soldato d’Inverno, a uccidere i genitori di Stark

Ant-Man and the Wasp (2018) – Dopo gli eventi di Civil War, Scott viene condannato agli arresti domiciliari, ma durante questa detenzione cerca un modo per accedere al Regno Quantico, convinto come Hank Pym e Hope che la madre, Janet Van Dyne, apparentemente morta negli anni ’80 durante una missione segreta per conto dello S.H.I.E.L.D. sia in realtà rimasta prigioniera nel Regno Quantico. Dopo la precedente avventura di Scott in cui il nuovo Ant-Man è riuscito a tornare dal Regno Quantico, Hank e Hope sperano di poter ricreare la tecnologia per liberare Janet, nonostante siano dei criminali ricercati in quanto hanno aiutato Scott a infrangere gli Accordi di Sokovia. Durante gli ultimi giorni di domiciliari, Scott in sogno riceve un sorprendente messaggio mentale di Janet che gli svela di esser ancora viva, spingendolo a contattare Hope e Hank offrendo loro di aiutali a trovare Janet. Questa loro missione di salvataggio si scontra con la misteriosa Ghost, una donna in grado di divenire intangibile a causa di un esperimento e che per sopravvivere necessita delle energie quantistiche liberate dalla nuova invenzione di Pym

Avengers: Endgame (2020) – Al termine di Ant-Man and the Wasp, dopo aver salvato Janet dal Regno Quantico, Scott era entrato nuovamente in questa dimensione per recuperare una cura per Ghost, ma allo sciocco di Thanos, la famiglia Pym viene cancellata dall’esistenza lasciando Scott prigioniero quantico. Riuscito a tornare nel mondo reale anni dopo, Scott svela agli Avengers sopravvissuti alla sconfitta contro il Titano Folle come sfruttare il Regno Quantico rendendolo una macchina del tempo per recuperare le Gemme dell’Infinito e porre rimendo alla strage compiuta da Thanos.

Per i dettagli di questa guida recuperate il nostro articolo: Ant-Man and the Wasp: Quantumania: tutto quello che dovete sapere

