Anthony Mackie ha raccontato la sua storia dietro l’essere Capitan America

Il protagonista di The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie, nel corso di un’intervista per Deadline, ha deciso di rivelare alcuni retroscena riguardo al suo nuovo ruolo di Capitan America.

Le prime parole di Anthony Mackie sono state un confronto tra la decisione di essere nominato come nuovo Capitan America e la sua vita personale:

“A dire il vero, è molto emozionante. Sono dentro questo settore da 20 anni e sono stato fortunato nel fare cose fantastiche e lavorare con persone splendide. Per me, essere un uomo di colore e avere il ruolo di Capitan America nel 2019, con la storia di come vengono trattati gli uomini di colore in questo Paese, è un passo monumentale, non solo nell’intrattenimento, ma anche nella mia vita. È stato estremamente emozionante. Guarda, mio nonno era un mezzadro, capisci cosa intendo? Porto con me storia, dolore, trionfo e gioia che mi accompagnano a essere Capitan America.”

L’attore ha poi spiegato il motivo di tanta emozione per questo nuovo progetto:

“Penso che la cosa grandiosa di questo progetto, e la ragione per cui ritengo che sia come vincere un premio alla carriera, è perché adesso, come dei padri, possiamo sederci con i nostri figli e avere una conversazione diversa. In passato abbiamo sempre avuto delle conversazioni come dei padri neri che spiegano ai propri figli come stare al sicuro quando escono di casa, come non istigare gli agenti di polizia e come non passare da determinati quartieri. Ma ora possiamo conversare con i nostri figli su cosa significhi per lui crescere e possibilmente diventare Capitan America. Sono stati dei mesi molto emozionanti.”

Quando avverrà il debutto di Anthony Mackie come Capitan America non è stato ancora annunciato, ma lo vedremo come Falcon per The Falcon and The Winter Soldier in uscita in anteprima su Disney+ nel 2020. La storia narrata nel nuovo film seguirà la conclusione di Avengers: Endgame e in particolare la scena in cui Steve Rogers offre il suo scudo a Sam Wilson.