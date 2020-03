Antonio Banderas presto nel film di Uncharted

Antonio Banderas si unisce a Tom Holland e a Mark Wahlberg nel cast dell’attesissimo Uncharted, adattamento cinematografico di Sony Pictures dell’omonimo videogame uscito esclusivamente sulle consolle Playstation. A rivelarlo sono fonti della testata Variety, le quali rincarano la notizia aggiungendo alla lista anche i nomi di Sophia Ali, nota per Obbligo o verità, e di Tati Gabrielle, attualmente impegnata in Le terrificanti avventure di Sabrina.

Nel frattempo è stata confermata l’indiscrezione che voleva Ruben Fleischer alla regia. Già responsabile della serie di Zombieland e di Venom, egli darà vita a un copione vergato da Art Marcum e Matt Holloway, duo autoriale ormai legato indissolubilmente a blockbuster quali Iron Man, Men in Black: International e, prossimamente, Morbius.

Il progetto seguirà l’ascesa professionale di un giovane Nathan Drake (Tom Holland), ponendosi come prequel degli eventi esplorati nell’ormai storica tetralogia videoludica. Inesperto cacciatore di tesori, Nathan esplorerà il mondo intero affrontando un’avventura in pieno stile Indiana Jones, probabilmente incappando in una quantità inesorabile di contrattempi, nonché di mercenari assettati di sangue. Non è dato sapere quale sarà il ruolo delle nuove reclute. Antonio Banderas sarebbe stato un ottimo Victor “Sully” Sullivan, il mentore del protagonista, ma la parte è già stata assegnata al sopraccitato Wahlberg.

Considerando la caratura e la versatilità dell’attore malacitano, potremmo avere a portata anche un ottimo antagonista, soprattutto se consideriamo che Uncharted ha sempre offerto una fitta libreria di avversari di origini latine: Gabriel Roman, Atoq Navarro, Ramses, Roberto Guerro. Banderas è reduce dal recentissimo successo di Dolor y gloria, film scritto e diretto da Pedro Almodóvar con cui avrebbe rischiato di vincere l’oscar come miglior attore protagonista se solo non fosse uscito lo stesso anno di Joker, pellicola magistralmente interpretata dal brillante Joaquin Phoenix.