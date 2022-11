La star di Furiosa, Anya Taylor-Joy, ha recentemente lasciato qualche anticipazione sulla sua interpretazione nel prequel di Mad Max: Fury Road, definendola: “la più sporca, brutale e violenta della mia carriera finora. Ed era decisamente adatto per me“.

Anya Taylor-Joy e la sua sporca, sanguinosa, brutale Furiosa

Con Furiosa, George Miller torna a dirigere il quinto film della serie Mad Max: dopo lo spin-off d’azione post-apocalittico acclamato dalla critica, Mad Max: Fury Road, sarà la volta di Furiosa, il capitano di guerra con un braccio solo, precedentemente interpretato da Charlize Theron, che abbiamo visto sfuggire all’Immortan Joe di Hugh Keays-Byrne. Stavolta il ruolo di Furiosa tocca a Taylor-Joy, che ci mostrerà la storia delle origini di Furiosa, descrivendo come è stata rapita dal Green Place of Many Mothers, scortata attraverso la desolata terra desolata e costretta a sopravvivere alla Cittadella.

In una recente intervista con IndieWire , Taylor-Joy ha descritto qualche anticipazione sul prequel di Mad Max, Furiosa, definendola come brutale. L’attrice ha affermato che le riprese del film l’hanno resa la versione di sé stessa “più sanguinosa ” che abbia mai visto sul set della sua carriera, un’impresa di cui è piuttosto orgogliosa.

È la cosa più sporca e sanguinosa che abbia mai visto, il che significa avere un’argomentazione, lasciare davvero il segno. Ogni volta che riesco a essere sporca o insanguinata e non perfettamente curata e carina, mi diverto, è lì che mi sento più a mio agio. Quindi sì, “Furiosa” era decisamente adatta a me.

Il commento di Taylor-Joy suggerisce un sanguinoso prequel, pieno di ferocità, combattimenti selvaggi e morti cruenti. Il franchise non è estraneo alla violenza, come abbiamo già avuto modo di provare con i brutali predoni in The Road Warrior e in Mad Max: Fury Road: la maggior parte dell’azione della serie è incentrata sull’azione, la furia e una lunga sequenza di inseguimenti, con macchine, camion e persino un treno.

In Mad Max: Fury Road abbiamo visto una Furiosa come una tenace combattente che affronta un tirannico signore della guerra ed è sopravvissuta all’implacabile inseguimento del suo esercito. L’imminente prequel vedrà probabilmente la guerriera prima come una creatura indifesa, vittima di brutali sopravvissuti, successivamente verrà messa di fronte alle sfide che metteranno alla prova il suo coraggio, costringendola a combattere o morire. Scegliendo la prima opzione, Furiosa dovrà imparare a stare in piedi da sola e diventare il capitano di guerra più coraggioso della legione di Immortan Joe. Ma il film prequel arriverà nelle sale il 24 maggio 2024: il pubblico dovrà aspettare ancora molto prima di vedere quanto può essere brutale e sanguinaria Taylor-Joy.