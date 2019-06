Aphrodite dei Pesci EX SOG torna con la ristampa

Aphrodite EX SOG ritorna a grandissima richiesta ritorna come ristampa dopo essere stato sold-out dopo diversi mesi.

La figure dedicata al personaggio dei Cavalieri Dello Zodiaco: Aphrodite dei Pesci EX SOG ritorna a grandissima richiesta come ristampa dopo essere stata sold-out dopo diversi mesi.

Dopo il velocissimo esaurimento di questa figure nel dicembre 2017, finalmente Tamashii Nations ha deciso di ristampare il cavaliere della dodicesima casa ovvero Aphrodite dei Pesci ( da noi in Italia è conosciuto solamente come Fish ), nella sua “forma divina”. La figure appartiene alla linea Myth Cloth EX, ( linea di Bandai dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco ) che a differenza della linea classic riprendono i personaggi molto più somiglianti alla loro controparte animata permettendo una posabilità nettamente migliore della precedente versione.

La figure misura circa 17 cm di altezza, ed è tutta in plastica tranne i piedi che sono realizzati in metallo. La cloth ( l’armatura ) invece è realizzata sia in metallo che in plastica, per riuscire a bilanciare la figure in modo che non cada. I prodotti di questa linea, contengono anche alcuni extra tra cui mani e visi intercambiabili, il totem per poter montare l’armatura nel segno zodiacale e in questo caso una serie di cartoncini da usare come sfondo di 4 costellazione dedicati ai cavalieri d’oro usciti precedentemente. Aphrodite Pesci non mancherà di essere caratterizzato dalla sue “irrinunciabili”rose ( letale strumento di morte dei suoi colpi segreti ).

Per chi non lo sapesse Saint Seiya Soul Of Gold è uno spin-off dei cavalieri dello zodiaco durante la saga di Hades. La prima puntata è stata trasmessa nell’aprile del 2015 ed esiste solamente in versione anime e non in formato manga. La serie è composta da 13 episodi da 20 minuti ciascuno, è doppiata in Giapponese e sottotitolata in varie lingue tra cui l’Italiano disponibile per la visione attraverso il canale Youtube ufficiale.

Il costo di questa figure sarà di 13.500 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 169.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia ad Ottobre 2019 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.