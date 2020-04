Aphrodite Pisces EX (ristampa) di Tamashii Nations

La ristampa di Aphrodite Pisces EX ritorna a grandissima richiesta da parte dei fan dopo essere stata sold-out dopo diversi anni. Dopo il velocissimo esaurimento di questa figure nel lontano febbraio 2013, Tamashii Nations ha deciso finalmente di ristampare il cavaliere della dodicesima casa ovvero Aphrodite dei Pesci (Fish nell’adattamento Italiano).

L’action figure misura circa 18 cm di altezza, ed è tutta in plastica tranne i piedi che sono realizzati in metallo. L’armatura invece sarà smontabile composta da metallo e plastica, per riuscire a bilanciare la figure in modo che non cada. Il corpo avrà numerosi punti di snodo e all’interno della confezione potrete trovare anche mani e volti intercambiabili (in tutto dovrebbero essere cinque), le rose rosse, nere e bianche (2 per ogni tipo) e il totem per poter montare l’armatura nel segno zodiacale.

Aphrodite Pisces è il custode e protettore della dodicesima e ultima casa dello zodiaco nel Santuario di Grecia. Fish è considerato il più bello tra gli 88 cavalieri al servizio della Dea Athena tanto che porta il nome della Dea della bellezza. Il cavaliere è uno dei pochi che conosce la malvagità del Gran Sacerdote, ma nonostante tutto giura ugualmente fedeltà a quest’ultimo e 13 anni dopo la morte di Aiolos del Sagittario decide di ritornare al Grande Tempio e di ostacolare i Cavalieri di Bronzo al servizio di Athena presidiando la dodicesima casa.

Il costo di Aphrodite Pisces EX Revival sarà di 9.900 Yen ( il prezzo Italiano non è ancora stato comunicato dal distributore), uscirà in Giappone nel mese di Settembre 2020 e dovrebbe arrivare in Italia a Novembre 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.