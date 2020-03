Appare-Ranman in simulcast su Yamato Animation

Appare-Ranman sarà la prossima serie anime che Yamato Video, attraverso il suo canale YouTube gratuito Yamato Animation, renderà disponibile in simulcast con il Giappone a partire dal prossimo 10 aprile.

L’annuncio è stato dato nella tarda serata di ieri attraverso la pagina facebook ufficiale di Yamato Video.

Questo un brevissimo trailer:

Questa invece una breve sinossi:

Il XIX secolo è agli sgoccioli. Il brillante, ma poco socievole ingegnere Sorano Appare e l’astuto, ma ben poco temerario samurai Isshiki Kosame, si ritrovano fortuitamente su una nave diretta in America. Una volta sbarcati e senza il becco di un quattrino, i due decidono di partecipare alla Trans-America Wild Race, una gara che percorre tutto il continente da Los Angeles fino a New York e che premia i vincitori con un grosso premio in denaro! Pur di ritornare a casa in Giappone, i due dovranno affrontare una schiera di concorrenti uno più folle dell’altro, a bordo della loro auto a vapore!

Pianificato da Takeshi Kikuchi (HaruChika, Brave Witches) e Daijou Kudou , Appare-Ranman è una serie anime originale diretta e sceneggiata da Masakazu Hashimoto, regista di alcuni film di Shin Chan, Tari Tari e Soul Eater NOT!.

Yurie Ohigashi ha supervisionato le animazioni e ha curato anche il character design, adattato partendo dai concept realizzati da Andongshik (Renjou Desperado). Il mehanical design è invece stato affidato a Shiho Takeuchi.

Come direttore artistico troviamo Miho Sugiura, mentre la fotografia e il compositing sono stati curati da Satoshi Namiki. Naomi Nakano ha partecipato al progetto come colorista, mentre Motonari Ichikawa ha diritto la sezione 3D. Il montaggio è di Ayumu Takahashi, Satoki Iida è il direttore del suono e la colonna sonora è stata firmata da Evan Call (Violet Evergarden, Symphogear GX) per Lantis.

Il canale YouTube Yamato Animation, nel quale vengono pubblicate serie anime sia in italiano che in lingua originale con sottotitoli, è stato creato il 10 settembre 2013.