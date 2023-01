Apple TV Plus è divenuto celebre in tutto il mondo per avere avuto il grande coraggio di proporre un catalogo di contenuti ristretto, ma tutti di grande qualità. Con questa guida costantemente aggiornata mese dopo mese, abbiamo deciso comunque di aiutarvi nella ricerca del prodotto migliore che fa per voi. I film che vi proponiamo toccano tutti i generi, dal dramma adolescenziale alla comedy. Ecco a voi la nostra lista dei migliori film presenti sulla piattaforma streaming Apple TV Plus al 2023.

Apple TV Plus: i migliori film del 2023

Apple TV Plus: i migliori film di Gennaio 2023

A gennaio, purtroppo, non ci sono state delle novità riguardo ai lungometraggi disponibili nel servizio di streaming, tuttavia potreste esservi persi due perle del mese di dicembre.

Causeway

Il veicolo di Lynsey, soldatessa americana interpretata da Jenniger Lawrence, colpisce un esplosivo in Afghanistan, ferendola gravemente. Torna poi a casa a New Orleans, dove inizia a vivere con la madre e accetta un lavoro di pulizia delle piscine in attesa di essere trasferita.

Emancipation – Oltre la libertà

Peter, interpretato da Will Smith, è uno schiavo in fuga da una piantagione della Louisiana dopo aver rischiato di essere ucciso a colpi di frusta da uno dei suoi sorveglianti. L’uomo deve fare affidamento sul suo ingegno per sfuggire ai suoi inseguitori.

Apple TV+: i migliori film di Febbraio 2023

Apple TV+: i migliori film di Marzo 2023

Apple TV+: i migliori film di Aprile 2023

Apple TV+: i migliori film di Maggio 2023

Apple TV+: i migliori film di Giugno 2023

Apple TV+: i migliori film di Luglio 2023

Apple TV+: i migliori film di Agosto 2023

Apple TV+: i migliori film di Settembre 2023

Apple TV+: i migliori film di Ottobre 2023

Apple TV+: i migliori film di Novembre 2023

Apple TV+: i migliori film di Dicembre 2023