Aquaman 1 – la copertina Panini DC Italia

Attraverso il suo oramai consueto post sulla pagina facebook ufficiale, Panini DC Italia ha inaugurato la settimana del lancio ufficiale in edicola e fumetteria rivelando le copertine City e Museum Edition questa volta dedicate al lancio del nuovo spillato Aquaman.

La copertina di Aquaman 1, ambientata a Polignano a Mare (Bari), è firmata da Emanuela Lupacchino:

Dalle profondità dell’oceano alla Baia di Polignano a Mare, fa capolino Aquaman; disegnato in questa incredibile cover di Emanuela Lupacchino.

La troverete disponibile in fumetteria e online su Aquaman 1, a partire dal 25 giugno. E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la versione Museum Edition!

AQUAMAN 1

Autori: Kelly Sue DeConnick, Viktor Bogdanovic

Aprile • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Aquaman (2016) #48/49

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• Un nuovo inizio per Arthur Curry con Panini Comics!

• Aquaman ha perso i suoi ricordi…

• …e proverà a ritrovarli incontrando lo Squalo Madre!

Il personaggio venne ideato nel 1941 ed esordì sulla testata antologica More Fun Comics dove venne pubblicato fino al 1946 realizzato da sceneggiatori come Manly Wade Wellmann e Otto Binder e da disegnatori come Louis Cazeneuve e John Daly, passando poi sulla testata Adventure Comics dove venne pubblicato fino al 1961. Dopo essere apparso in tre numeri consecutivi di Showcase nel 1961, gli venne dedicata una testata omonima che esordì nel 1962 e che verrà edita per 63 numeri fino al 1978 con storie scritte da George Kashdan e Steve Skeates, i disegnatori Nick Cardy, Jim Aparo e Don Newton.