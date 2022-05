Come ben saprete, il processo per diffamazione promosso da Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard ha avuto il via mercoledì 13 aprile a Fairfax in Virginia. Il processo è entrato nella sua sesta settimana lunedì, e naturalmente se la Heard dovesse essere condannata a risarcire l’ex coniuge, il rischio di vederla esclusa da importanti progetti di Hollywood sarebbe alto. Molti fan hanno iniziato a chiedersi se l’attrice avrebbe perso anche il suo ruolo di Mera. Ora, al banco dei testimoni l’attrice ha confermato che resterà nel film ma che il suo ruolo è stato fortemente ridotto rispetto a quello di una volta.

Aquaman 2: meno scene per Mera

Qualche tempo fa la star di Aquaman ha aveva dichiarato che la Warner Bros. voleva rimuoverla del tutto ma grazie ai suoi sforzi e alla sua dura lotta è riuscita a rimanere nel film. Quindi l’attrice ci sarà ma il suo personaggio dovrà scontare una riduzione drastica delle scene.

“Mi hanno dato la sceneggiatura originale. Poi mi hanno dato nuove versioni della sceneggiatura dove erano state rimosse le mie scene d’azione. Senza fare spoiler, era un combattimento con un altro personaggio. Hanno tagliato via parte del mio ruolo.”

La produzione del film ha quindi deciso di far tornare l’attrice nei panni di Mera per motivi non specificati, senza però concederle il privilegio di negoziare un altro accordo economico più remunerativo.

A proposito di Aquaman & The Lost Kingdom

Il sequel di Aquaman, invece, intitolato Aquaman & The Lost Kingdom, uscirà il 17 marzo 2023. La trama è ancora avvolta dal mistero anche se alcune voci dicono che i protagonisti combatteranno contro degli alieni nella città di Necrus, una sorta di versione distorta di Atlantide. Il film presenterà però più elementi horror rispetto al precedente come confermato dal regista.

Sappiamo però che nel nuovo film verrà raccontato il passato di Black Manta, villain interpretato da Yahya Abdul-Mateen II.

Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master.

