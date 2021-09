Aquaman 2: ritornerà anche Nicole Kidman?

Aquaman 2 (“Aquaman and The Lost Kingdom”) è il nuovo film della DC Comics, sequel del primo Aquaman che ha riscontrato un successo senza precedenti, diretto da James Wan noto per i suoi film horror L’evocazione – The Conjuring e Malignant.

Sappiamo già che il film vede il ritorno di molti personaggi che avevamo già conosciuto in Aquaman, e tra di questi sembrerebbe che anche Nicole Kidman sia pronta a riprendere il suo ruolo di Atlanna in Aquaman 2.

Aquaman 2: il ritorno di Nicole Kidman

Nicole Kidman è attualmente impegnata a girare la serie Amazon Expats a Honk Hong, ma alcune voci dicono che sia pronta a dirigersi in Inghilterra, dove attualmente è in corso di produzione Aquaman and the Lost Kingdom, per riprendere il suo ruolo di regina di Atlantide e madre di Arthur Curry/Aquaman, almeno secondo quanto riporta Variety, anche se Amazon nega abbiano permesso alla Kidman di lasciare in anticipo il set per andare in Inghilterra.

In Aquaman, Atlanna viene trovata viva dopo circa due decenni dopo essersi presumibilmente sacrificata riunendosi con il figlio Arthur, permettendogli di salire al trono di Atlantide. La notizia del ritorno di Nicole Kidman non è ancora stata confermata ufficialmente dalla Warner Bros. quindi non ci resta che attendere per vedere se rivedremo l’attrice nel ruolo di Atlanna o se verrà utilizzata come cameo.

A proposito di Aquaman 2

Aquaman 2 è nuovamente diretto da James Wan in Inghilterra. La trama è ancora avvolta dal mistero anche se alcune voci dicono che i protagonisti combatteranno contro degli alieni nella città di Necrus, una sorta di versione distorta di Atlantide.

Di certo il film presenterà più elementi horror ripesto al precedente come confermato dal regista.

Aquamam 2 vede il ritorno dei vecchi personaggi del primo film di Aquaman. Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II che tornerà nel costume di Black Manta.

In attesa di Aquaman and the Lost Kingdom recuperate il DVD del primo Aquaman disponibile su Amazon!