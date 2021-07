Aquaman e Freccia Verde si incontreranno in una miniserie per i loro 80 anni

Il 2021 è l’anno degli 80 anni di due fra i più famosi ed apprezzati personaggi DC Comics, Aquaman e Green Arrow Freccia Verde. Per l’occasione, l’editore di Burbank ha annunciato che i due personaggi si incontreranno in Deep Target, miniserie di 7 numeri in uscita a partire da Ottobre 2021, scritta da Brandon Thomas, già annunciato come sceneggiatore di Aquaman: Becoming. E’ stato proprio Thomas ad anticipare con un tweet l’editore nell’annunciare l’uscita del primo numero.

“Arthur Curry e Oliver Queen si incontreranno (e lanceranno) in Deep Target, una strabiliante e rivoluzionaria avventura in arrivo ad Ottobre!”

A disegnare i sette numeri di Aquaman/Green Arrow: Deep Target ci sarà la coppia di autori Ronan Cliquet e Ulises Arreola, mentre le copertine verranno realizzate da Marco Santucci e InHyuk Lee. I due personaggi non hanno attualmente una loro testata dedicata, ma stanno comunque comparendo in altre serie, militando nella formazione della Justice League di Brian Michael Bendis. Nella serie Aquaman: Becoming, sembra che Arthur Curry stia per lasciare il testimone di Aquaman a Jackson Hyde, l’attuale Aqualad, mentre Green Arrow è uno dei personaggi principali della miniserie Checkmate, sempre scritta da Bendis.

Come per tutti i suoi eroi principali, DC Comics dedicherà un albo celebrativo ad entrambi: Green Arrow 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 è uscito lo scorso 29 Giugno, mentre Green Arrow 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 uscirà il 30 Agosto di quest’anno.

Benchè i due siano nati entrambi dalla penna di Mort Weisinger su More Fun Comics #73 del Novembre 1941; Weisinger co-creò i due insieme ad altri scrittori: Aquaman con Paul Norris e Green Arrow con George Papp. Curiosamente però non è mai successo che si incontrassero in una miniserie, avendo condiviso insieme poche avventure.

Al grande pubblico questi personaggi ormai sono ben noti. Aquaman ha il volto di Jason Momoa sia nel suo film del 2018 sia in Justice League (e ovviamente anche nella recente Snyder’s Cut – acquista su Amazon Zack Snyder’s Justice League), e tornerà ad impersonare il nuovo re di Atlantide in Aquaman and the Lost Kingdom. Acquista su Amazon Aquaman

Green Arrow invece fa parte dell’universo televisivo DC trasmesso da CW: in Arrow è Stephen Amell a vestire il ruolo di Oliver Queen, ruolo che ha ricoperto per tutte le 8 stagione del serial da cui l’emittente ha poi sviluppato un universo di cui fanno parte anche le serie di Flash e Legends of Tomorrow.

Acquista su Amazon i cofanetti di Arrow