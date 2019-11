Aquarius Camus, la nuova imponente statua di Tsume

Tsume, noto produttore di statue tratte dal mondo degli anime giappponesi, ha da poco aperto i preordini per una delle sue statue che appartengono alla linea HQS (High Quality Statue). Stiamo parlando di Aquarius Camus, uno dei dodici cavalieri d’oro di Saint Seiya. La Statua, che si unirà alle altre già prodotte, sarà prodotta in 2500 esemplari e sarà in scala 1/6.

Aquarius Camus, noto in Italia con il solo nome di Aquarius, è uno dei cavalieri d’oro appartenente al mondo dei Cavalieri dello zodiaco (Saint Seiya), nato dalla matita mangaka Masami Kurumada. Oltre al manga classico del maestro Kurumada questo personaggio fa altre apparizioni in varie trasposizioni come la serie animata, film d’animazione ecc. È il Gold Saint (o Cavaliere d’oro) a cui appartiene la costellazione dell’Acquario. Uno dei suoi punti forti è quello di saper controllare e padroneggiare le energie fredde. Questa dote l’ha tramandata all’allievo Hyoga del Cigno (o Cristal il Cigno nel doppiaggio italiano), uno dei Bronze Saints protagonisti della serie classica con il quale perderà la vita durante lo scontro alle dodici case.

La statua ritrae il personaggio di Camus mentre sta lanciando il suo colpo più forte, Aurora Execution, con il quale fronteggia l’allievo e avversario Hyoga durante la scalata al Santuario di Athena. La statua vedrà l’utilizzo di più materiali e sarà realizzata principalmente in resina con l’ausilio di PVC e magneti. Raggiungerà una altezza di quasi 50 cm con una impronta alla base di 55 cm. Il personaggio è posizionato in fase di attacco e oltre vari effetti collocati alla base è presente una emanazione del segno zodiacale posta sul retro. L’armatura sarà dipinta con un effetto che richiama l’oro mentre mantello e capelli saranno scolpiti in modo tale che diano l’impressione di movimento dovuta all’estrema potenza del colpo lanciato.

La statua sarà disponibile solamente attraverso qualche negoziante, dato che nella giornata di ieri, in poche ore è andata immediatamente Sold Out sul sito Tsume. Il prezzo di preordine era di 599 euro con uscita stimata per Aprile 2020.