Archangel prodotta da Iron Studios

Iron Studios presenta una nuova statua in scala 1/10 tratta dal mondo dei Comics Marvel, ovvero Archangel (in Italia conosciuto come Arcangelo). La statica ultra dettagliata fa parte della linea BDS Art Scale, sarà prodotta in resina e completamente dipinta a mano. I preordini per l’acquisto sono già stati aperti da qualche giorno, ed assieme a Psylocke, si andrà ad unire per formare un bellissimo diorama.

La statica raggiungerà un’altezza di ben 40 cm, una larghezza di 33 cm, con una profondità di 19 cm e con un peso stimato di ben 1.4 kg. La figure che ritrae Archangel è rappresentata in una posa dinamica mentre sorvola la mano della Sentinella, pronto a sferrare il suo attacco con le piume di metallo. Se andiamo ad analizzare nel dettaglio la statua non possiamo notare gli incredibili particolari realizzati dall’azienda per fare in modo di essere più somigliante possibile alla controparte a cui è ispirata.

Warren Kenneth Worthington III, all’inizio conosciuto solamente come Angel, inizia la sua carriera eroica quando viene reclutato dal Professor X per le sua ali bianche sviluppate nell’adolescenza. Durante l’evento “Massacro dei Mutanti” Warren perse le sue ali bianche. In seguito fu sedotto e manipolato da Apocalypse che, dopo diversi cambiamenti genetici, trasformò l’aspetto di Warren dandogli il colore della pelle blu e ali di metallo bioniche. Da quel momento tra i Cavalieri dell’ Apocalisse assunse il soprannome di “Morte”. Dopo essersi liberato dal controllo del villain adottò il nome Archangel (Arcangelo) e ricominciò a usare i suoi nuovi poteri tra le file degli X-Men.

La statua di Archangel è già in preordine sul sito di Iron Studios al prezzo di 169.99 Dollari con spedizione stimata a partire dal giorno 1 giugno 2021.