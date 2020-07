Archenemy: Joe Manganiello in azione nel teaser trailer

Archenemy è il nuovo film con protagonista Joe Manganiello, interprete di un supereroe proveniente da un’altra dimensione che ha perso i poteri dopo l’arrivo sulla Terra.

Joe Manganiello è diventato una stella del cinema e della televisione grazie al suo lavoro in franchising come Magic Mike e True Blood e al suo ruolo di Deathstroke nei film della DC Comics. In Archenemy sembra essere ritornato nel mondo supereroistico, interpretando Max Fist, un uomo che afferma di essere un supereroe di un’altra dimensione, che è stato privato dei suoi poteri dopo l’atterraggio sulla Terra.

Ovviamente nessuno crede alla sua vera identità, ma due ragazzi adolescenti sembra vogliano dargli fiducia e lo convincono a far fuori una banda di droga locale, mettendolo alla prova.

Archenemy arriva diversi anni dopo che Manganiello ha interpretato Deathstroke per la prima volta nell’universo cinematografico DC, apparendo brevemente nella scena post-credits di Justice League. Con l’arrivo della “Snyder Cut” del film nel 2021, l’attore ha già lasciato intendere che i fan potranno vederlo nuovamente nei panni dell’iconico cattivo DC.

Gli altri attori presenti nel cast del film sono Skylan Brooks (The Darkest Minds) nei panni di Hamster, Zolee Griggs (Adam Ruins Everything) nei panni di Indigo, Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia) nei panni di The Manager e Amy Seimetz (You’re Next) nei panni di Cleo.

Archenemy è stato prodotto prodotto da Joe Manganiello stesso e da suo fratello Nick Manganiello, insieme a Elijah Wood, Kim Sherman e Lisa Whalen, ed è scritto e diretto da Adam Egypt Mortimer (Daniel Is’t Real, Some Kind of Hate).