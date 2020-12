Ares Games non sarà più il pubblisher di Battlestar Galactica Starship Battles.

Ares Games, azienda produttrice di giochi da tavolo, e nota anche per giochi come “La guerra dell’anello”, “Wings of Glory” o “Sword & Sorcery”, ha rilasciato un comunicato stampa in cui annuncia che, come da contratto in vigore, a partire dal 1° gennaio 2021 non sarà più licenziataria per la distribuzione del gioco di miniature Battlestar Galactica Starship Battles.

Ares Games non ha nascosto il suo dispiacere nel dichiarare che tutte le trattative portate avanti per ottenere un rinnovo del contratto, e poter così continuare a distribuire il wargame, non abbiano avuto successo nel raggiungere un punto di intesa tra le parti.

Lanciato a fine 2018 tramite il Battlestar Galactica – Starship Battles Starter Set,che includeva ben 4 astronavi pre-dipinte, era stato in grado di portare nuova linfa vitale all’universo immaginario della famosa serie del 2003. La risposta degli appassionati fu tale da portare, in breve tempo a rilasciare ben tre diverse espansioni del gioco, andando ad includere alcuni degli elementi più iconici del telefilm.

Anche la critica accolse con favore questo nuovo gioco, nel corso del suo primo anno di vita Battlestar Galactica – Starship Battles si vide assegnare diversi premi e riconoscimenti tra cui quello per il miglior regolamento per wargame e per la miglior linea di miniature dell’UK Game Expo 2019.

Le vendite del materiale attualmente disponibile continueranno fino alla fine di giugno: successivamente Battlestar Galactica Starship Battles verrà ritirato in maniera definitiva dal mercato. Purtroppo, come è intuitivo aspettarsi, non verranno rilasciati nuovi modelli di nessun tipo.

La notizia non mancherà di sorprendere l’affezionata schiera di fans di questo wargame: Ares Games aveva infatti annunciato che, nella prima parte del nuovo anno, avrebbe rilasciato ben due nuovi prodotti dedicati a questo brand, e nulla avrebbe fatto pensare a questo repentino stop.

A rendere meno amara la pillola la dichiarazione dell’azienda che entrambe queste novità, l’espansione Faster than Light e un set di Counter Addizionali, saranno comunque resi presto disponibili come pdf gratuiti

Al momento in cui scriviamo non è dato di sapere quale futuro aspetti Battlestar Galactica – Starship Battles, ma non mancheremo di informarvi appena avremo nuove notizie.