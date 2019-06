Ares Saga – Myth Cloth EX di Tamashii Nations

Ares Saga nuovo myth della linea EX tratto dalla saga di Saintia Sho si prepara ad uscire a fine anno in quantità davvero limitatissime.

E’ in arrivo la figure del personaggio dedicato a Saga in versione Ares EX tratta da I Cavalieri dello Zodiaco più precisamente nel nuovo spin-off chiamato Saintia Sho, come personaggio inedito mai uscito fino ad ora nella sua versione Myth. La figure appartiene alla linea Myth Cloth EX, ( linea di Bandai dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco ) che a differenza della linea classic riprendono i personaggi molto più somiglianti alla loro controparte animata permettendo una posabilità nettamente migliore della precedente versione.

Anche Saga come tutti i personaggi standard misura circa 17 cm di altezza, completamente in plastica al di fuori dei piedi che sono in metallo. L’armatura come sempre sarà realizzata sia in metallo che in plastica per riuscire a bilanciare la figure in modo che non cada come in questo caso le ali sono assolutamente in plastica per non avere tutto il peso nella schiena e far cadere il cavaliere all’indietro. I prodotti di questa linea, contengono anche alcuni extra tra cui mani e visi intercambiabili, la mela della discordia e il totem per poter montare l’armatura nella divinità di Ares.

La serie Saintia Sho è uno spin-off dei cavalieri dello zodiaco, pubblicata per la prima volta nel luglio del 2013 in Giappone ed è ancora attualmente in corso arrivando al momento al 12° volume. L’autore dell’opera rimane Masami Kuramada mentre i disegni e la sceneggiatura appartengono a Chimaki Kuori. Il primo capitolo della storia si colloca in parallelo agli avvenimenti della storia originale, vedono il gruppo di queste sacre guerriere radunarsi per proteggere la Dea Athena da Aeris e il suo esercito prima e dopo la battaglia delle dodoci case dello zodiaco da Seiya ( Pegasus ) e gli altri cavalieri di bronzo. Non vi possiamo svelare più della trama ma anzi se siete appassionati di questa famossima e lunghissima saga di seguirla che ha dei risvolti davvero molto interessanti.

Durante lo scorso dicembre 2018 sono usciti 10 episodi in versione anime proprio di questa serie, ma al momento non esiste la versione ufficiale in Italiano neppure sottotitolata.

Il costo di questa figure sarà di 14.300 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 178.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia ad dicembre 2019 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.